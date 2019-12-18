Полезные советы, которые помогут воспитать у ребенка оптимизм
Существует много способов для поощрения оптимизма у детей, в частности длительное положительное влияние на их психическое и физическое самочувствие. Исследования показывают, что дети, которые склонны считать, что стакан наполовину полон, лучше преодолевают жизненные проблемы и чувствуют себя счастливыми.
Советы о том, как воспитывать оптимиста, опубликовало издание Parents. Вы можете применить эти способы на практике и понаблюдать, как положительные преимущества влияют на вашего ребенка.
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Как воспитать у ребенка оптимизм
- Перестаньте жаловаться
Акцентирование внимания на негативных мыслях и разочарованиях является классическим пессимизмом. Чем больше вы будете ныть о проблемах с деньгами или тяжелом рабочем дне, тем больше шансов на то, что ваши дети будут делать то же самое.
Поэтому попробуйте поговорить о правильных и положительных вещах (к примеру, "Я сегодня закончил большой проект на работе" или "Я имел приятную встречу на почте сегодня" и т.д.). Пусть за ужином каждый член семьи расскажет о лучшем и худшем, что случилось с ними за этот день. Однако здесь главная ваша цель – сосредоточиться на позитиве.
- Имейте большие ожидания
Одна мама рассказала, что еще до того, как ее дети пошли в садик, она приклеила список дел над выключателем света в детских комнатах, в которых были написаны напоминания: застилать кровать, одеться, почистить зубы и привести в порядок свою комнату.
"Им не позволяли сходить на завтрак, пока они не закончили все свои задачи", – добавила женщина. Ее дети все выполняли и даже хвастались, что сегодня красиво застелили кровать или стильно оделись. То есть они начали гордиться собой.
Домашние дела должны соответствовать возрасту ребенка / Фото Kosmetic.com
Заметим, что такие домашние дела должны соответствовать возрасту ребенка: 2-летний может убрать свои игрушки, 3-летний может положить грязную одежду в корзину для белья, 4-летний может поставить тарелки в раковину, 5-летний может выбросить мусор и т.д. .
- Побуждайте ребенка к рискам
Ребенка будет "закалять", когда вы позволите ему играть в саду одному или отправите в школьную поездку без вас. Со временем родители могут увеличивать такие "риски". Вы должны сделать так, чтобы ваш ребенок не боялся пробовать новые вещи и, вернувшись домой, сказал: "Мама, я это сделал!"
Конечно, каждый родитель старается уберечь ребенка от боли или разочарования. Но так происходит часто, поэтому нужно уметь поддержать малыша в этот момент.
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- Подождите, прежде чем реагировать
Один учитель услышал, что второклассница называет первоклассницу толстой. Он хотел сразу позвонить ее родителям, но остановился, решив, что девочке нужно научиться защищать себя.
И позже это произошло, девочка заявила: "Во-первых, я не толстая, а во-вторых, неприятно такое говорить другу". Другая девушка извинилась, а первоклассница вернулась домой, чувствуя себя уважительно.
Учите детей самих решать конфликты / Фото askme.zone
Если позволять ребенку решать определенные споры без вашей помощи, это будет способствовать повышению его чувства и сделает его более оптимистичным в отношении того, что он может сделать в будущем.
- Примите борьбу ребенка
Часто дети могут сказать: "Я плохой в математике" или "Я не умею рисовать". Однако для них может быть достаточно одной неудачи, чтобы принять свои недостатки. Поэтому чтобы поменять мысли детей на более позитивные, вы можете сказать: "Я знаю, ты пока не можешь это сделать, но со временем у тебя все получится".
Объясните ребенку, что каждая новая попытка может привести его к успеху. Поддержите свое чадо, вспомнив случай, когда ребенок смог преодолеть трудности: "Помнишь, когда ты не мог читать, и тебе нужно было много усилий, чтобы научиться? Позже ты научишься и решать примеры" и т.д.