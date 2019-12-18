Полезные советы, которые помогут воспитать у ребенка оптимизм

Существует много способов для поощрения оптимизма у детей, в частности длительное положительное влияние на их психическое и физическое самочувствие. Исследования показывают, что дети, которые склонны считать, что стакан наполовину полон, лучше преодолевают жизненные проблемы и чувствуют себя счастливыми.

Советы о том, как воспитывать оптимиста, опубликовало издание Parents. Вы можете применить эти способы на практике и понаблюдать, как положительные преимущества влияют на вашего ребенка.

Интересно! Праздник приближается: 8 веселых семейных традиций, которые следует сделать до Нового года

Как воспитать у ребенка оптимизм

Перестаньте жаловаться

Акцентирование внимания на негативных мыслях и разочарованиях является классическим пессимизмом. Чем больше вы будете ныть о проблемах с деньгами или тяжелом рабочем дне, тем больше шансов на то, что ваши дети будут делать то же самое.

Поэтому попробуйте поговорить о правильных и положительных вещах (к примеру, "Я сегодня закончил большой проект на работе" или "Я имел приятную встречу на почте сегодня" и т.д.). Пусть за ужином каждый член семьи расскажет о лучшем и худшем, что случилось с ними за этот день. Однако здесь главная ваша цель – сосредоточиться на позитиве.

Имейте большие ожидания

Одна мама рассказала, что еще до того, как ее дети пошли в садик, она приклеила список дел над выключателем света в детских комнатах, в которых были написаны напоминания: застилать кровать, одеться, почистить зубы и привести в порядок свою комнату.

"Им не позволяли сходить на завтрак, пока они не закончили все свои задачи", – добавила женщина. Ее дети все выполняли и даже хвастались, что сегодня красиво застелили кровать или стильно оделись. То есть они начали гордиться собой.



Домашние дела должны соответствовать возрасту ребенка / Фото Kosmetic.com

Заметим, что такие домашние дела должны соответствовать возрасту ребенка: 2-летний может убрать свои игрушки, 3-летний может положить грязную одежду в корзину для белья, 4-летний может поставить тарелки в раковину, 5-летний может выбросить мусор и т.д. .

Побуждайте ребенка к рискам

Ребенка будет "закалять", когда вы позволите ему играть в саду одному или отправите в школьную поездку без вас. Со временем родители могут увеличивать такие "риски". Вы должны сделать так, чтобы ваш ребенок не боялся пробовать новые вещи и, вернувшись домой, сказал: "Мама, я это сделал!"

Конечно, каждый родитель старается уберечь ребенка от боли или разочарования. Но так происходит часто, поэтому нужно уметь поддержать малыша в этот момент.

К теме! 6 полезных лайфхаков, которые облегчат жизнь родителей

Подождите, прежде чем реагировать

Один учитель услышал, что второклассница называет первоклассницу толстой. Он хотел сразу позвонить ее родителям, но остановился, решив, что девочке нужно научиться защищать себя.

И позже это произошло, девочка заявила: "Во-первых, я не толстая, а во-вторых, неприятно такое говорить другу". Другая девушка извинилась, а первоклассница вернулась домой, чувствуя себя уважительно.



Учите детей самих решать конфликты / Фото askme.zone

Если позволять ребенку решать определенные споры без вашей помощи, это будет способствовать повышению его чувства и сделает его более оптимистичным в отношении того, что он может сделать в будущем.

Примите борьбу ребенка

Часто дети могут сказать: "Я плохой в математике" или "Я не умею рисовать". Однако для них может быть достаточно одной неудачи, чтобы принять свои недостатки. Поэтому чтобы поменять мысли детей на более позитивные, вы можете сказать: "Я знаю, ты пока не можешь это сделать, но со временем у тебя все получится".

Объясните ребенку, что каждая новая попытка может привести его к успеху. Поддержите свое чадо, вспомнив случай, когда ребенок смог преодолеть трудности: "Помнишь, когда ты не мог читать, и тебе нужно было много усилий, чтобы научиться? Позже ты научишься и решать примеры" и т.д.