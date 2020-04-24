Помните, что вы – взрослые: 5 советов тем, кто живет на карантине со своими родителями

Карантин из-за коронавируса – это большое испытание для людей любого возраста, ведь они вынуждены постоянно находиться под одной крышей со своей семьей. Что же делать, когда все выходит из-под контроля и как научиться быть друг с другом 24 часа в сутки и не сойти с ума?

Детский семейный психолог Светлана Ройз поделилась советами для всех людей, которые остались под одной крышей со своими старшими родителями, пишет издание НВ.

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"Я все время прошу перефразировать – что наши родители не в "группе риска", а в "группе беспокойства", говорит психолог.

Советы для тех, кто живет с родителями на карантине

Важно напоминать себе: я – взрослый

"Мы и наши родители часто помним наше детство совсем разным. Мы так устроены, что фиксируем внимание на отрицательных переживаниях, эмоциях, событиях, и это естественно. Зато родителей может удивлять и обижать, что часто мы не помним хорошего. У нас с ними может быть разный образ нашего детства", – говорит психолог.

Но, в отличие от детского восприятия, сейчас вы можете сознательно выбирать, на чем фокусироваться.

Взрослые люди не меняются

Родители не изменятся, ведь они сами "выстраивались" под свою жизнь, свои задачи, формировались своими травмами. У них свое представление о счастье. Вы можете сколько угодно хотеть для них другого, но сколько бы вы не ссорились, вам придется принять с уважением выбор другого человека.



Взрослые дети со своими родителями / Фото Pinterest

К тому же, время может проявиться двойственность ролей: когда вы одновременно старший, глава своей семьи, и при этом признаете роль старшин – своих родителей. Это важно для отношений, для структуры семьи.

Рядом с родителями вы можете "западать" в стереотипное детское поведение

Все люди уязвимы, в частности перед своими прошлыми обидами и перед властью родителей. Как минимум, они слишком много знают вас. Ваши внутренние критические голоса теперь могут сливаться с голосами родителей. И тут важно себе напоминать: я – взрослый.

Рядом с родителями сложно чувствовать себя взрослым

Вам придется напоминать себе и родителям, что вы – взрослый человек. "Думайте так: я могу позаботиться о себе. И я позабочусь о том, чтобы поесть, надеть шапку. Я – взрослый человек", – говорит Светлана Ройз.

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Но часто бывает и так, что рядом с родителями у вас может появляться соблазн снова доказывать им, что вы хорошие. Да, это иногда важно себе напоминать.

Важно спрашивать о том, что чувствуют ваши родители

Родители могут чувствовать беспомощность, страх, несвободу, они могут бояться проявить свои желания, потребности, могут расстроиться от ваших реакцияй и тому подобное. Поэтому важно говорить, что вы можете помочь им.