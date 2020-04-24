Помните, что вы – взрослые: 5 советов тем, кто живет на карантине со своими родителями
Карантин из-за коронавируса – это большое испытание для людей любого возраста, ведь они вынуждены постоянно находиться под одной крышей со своей семьей. Что же делать, когда все выходит из-под контроля и как научиться быть друг с другом 24 часа в сутки и не сойти с ума?
Детский семейный психолог Светлана Ройз поделилась советами для всех людей, которые остались под одной крышей со своими старшими родителями, пишет издание НВ.
К теме! Карантин сблизил семьи и пары: интересные результаты опроса
"Я все время прошу перефразировать – что наши родители не в "группе риска", а в "группе беспокойства", говорит психолог.
Советы для тех, кто живет с родителями на карантине
- Важно напоминать себе: я – взрослый
"Мы и наши родители часто помним наше детство совсем разным. Мы так устроены, что фиксируем внимание на отрицательных переживаниях, эмоциях, событиях, и это естественно. Зато родителей может удивлять и обижать, что часто мы не помним хорошего. У нас с ними может быть разный образ нашего детства", – говорит психолог.
Но, в отличие от детского восприятия, сейчас вы можете сознательно выбирать, на чем фокусироваться.
- Взрослые люди не меняются
Родители не изменятся, ведь они сами "выстраивались" под свою жизнь, свои задачи, формировались своими травмами. У них свое представление о счастье. Вы можете сколько угодно хотеть для них другого, но сколько бы вы не ссорились, вам придется принять с уважением выбор другого человека.
Взрослые дети со своими родителями / Фото Pinterest
К тому же, время может проявиться двойственность ролей: когда вы одновременно старший, глава своей семьи, и при этом признаете роль старшин – своих родителей. Это важно для отношений, для структуры семьи.
- Рядом с родителями вы можете "западать" в стереотипное детское поведение
Все люди уязвимы, в частности перед своими прошлыми обидами и перед властью родителей. Как минимум, они слишком много знают вас. Ваши внутренние критические голоса теперь могут сливаться с голосами родителей. И тут важно себе напоминать: я – взрослый.
- Рядом с родителями сложно чувствовать себя взрослым
Вам придется напоминать себе и родителям, что вы – взрослый человек. "Думайте так: я могу позаботиться о себе. И я позабочусь о том, чтобы поесть, надеть шапку. Я – взрослый человек", – говорит Светлана Ройз.
К теме! Как карантин влияет на психологическое здоровье родителей, работающих дома
Но часто бывает и так, что рядом с родителями у вас может появляться соблазн снова доказывать им, что вы хорошие. Да, это иногда важно себе напоминать.
- Важно спрашивать о том, что чувствуют ваши родители
Родители могут чувствовать беспомощность, страх, несвободу, они могут бояться проявить свои желания, потребности, могут расстроиться от ваших реакцияй и тому подобное. Поэтому важно говорить, что вы можете помочь им.