Ребенку в любом возрасте важно получить одобрение родителей, особенно подросткам, которые хотят реализовать свои желания. Но порой у тинейджеров может исчезнуть мотивация и желание что-то делать. Как же родителям помочь своему ребенку двигаться в нужном направлении?

Психологи уверяют, что в подростковом возрасте ребенок хочет "вырваться на свободу", у него появляется агрессивное поведение в сторону взрослых. Однако родители должны попробовать заинтересовать ребенка, пишет издание Liza.

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Как помочь подростку найти себя

Демонстрируйте любовь и поддержку

Родители должны хвалить сына или дочь, но не только за хорошие оценки и достижения в спортивных соревнованиях. Потому что так ребенок не увидит вашей любви, и будет думать, что его любят только за безупречное обучение и другие победы.

Поэтому говорите подростку, как цените его качества, внешность, вкусы. Не стесняйся проявлять чувства. Даже если кажется, что комплименты вызывают сопротивление со стороны ребенка, это точно положительно скажется на его самооценке.



Поддерживайте своего ребенка во всех его увлечениях / Фото Pinterest

Поощряйте их интересы

Узнайте, чем интересуются и увлекаются ваши дети, и помогите следовать этим интересам, даже если это совсем не то, что вы себе представляли. Помогите вашим детям найти такие виды деятельности, которые позволят им добиться реальных изменений.

Будьте терпеливы

В этом возрасте у подростков происходят гормональные перестройки и переходный возраст очень сложный период. Поэтому относитесь к поведению ребенка терпеливо и следите, чтобы его рацион был полноценным.

Моделируйте это в семье

"Мощное видение цели развивается тогда, когда ты находишься в семье, которая живет и дышит идеализмом и целью", – говорят психологи. Поэтому за обеденным столом стоит рассказывать детям о своей работе и цели, а также о том, почему для вас это важно. Так, ребенок не будет бояться рассказать о своих увлечениях.

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Не повышайте голос

Если родители будут кричать или обвинять ребенка, то это не добавит ему мотивации. Лучше научитесь слышать и слушать своего подростка, уважай его/ее точку зрения, даже если вы с ним не согласны.

Обращайте внимание на интересы и желания ребенка

Обращайте внимание на то, какими мечтами и увлечениями с вами делится подросток. И стимулируйте сына или дочь к действиям или ненавязчиво предлагайте помощь и свои варианты проведения времени. Также не говорите, что у ребенка ничего не получится, потому что так вы полностью убиваете в нем веру в себя.