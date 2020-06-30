Девушкам часто кажется, что их вторая половинка потеряла к ним интерес и даже разлюбила их. Поэтому мы подготовили несколько признаков, которые это подтверждают, и советы, как это исправить.

Так, психолог Татьяна Польченко назвала изданию Liza три признака, которые свидетельствуют, что мужчина вас больше не любит и что делать в этом случае.

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Как понять, что мужчина вас разлюбил

Три основных признака, указывающих на то, что мужчина больше тебя не любит:

Парень избегает секса и постоянно находятся отговорки

В таких моментах ваш мужчина раздражается, когда вы проявляете инициативу в интимной жизни. Особенно странно, если раньше секс присутствовал и приносил вам обоим удовольствие. Ведь для многих мужчин секс – это важнейшая часть отношений. Поэтому это точно признак, что мужчина вас разлюбил, если конечно не присутствуют физиологические проблемы.



Мужчина не хочет секса / Фото Panda Land

Мужчина часто проявляет неуважение

Такие мужчины высмеивает слабости, недостатки и неудачи своей любимой, особенно в присутствии других людей. Но обратите внимание на то, что этот признак также может указывать на нарциссическое расстройство личности у мужчины, а у женщины – на неумение выстраивать свои личные границы.

Но если раньше такого поведения не наблюдалось, то однозначно говорится о том, что любовь мужчины исчезла.

Постоянное раздражение мужчины в отношении вас

К тому же, это может быть как по поводу чего-то, так и без этого. Резкое ухудшение настроения мужчины в отношении вас может непосредственно указывать, что признаков любви больше нет. Особенно, если таких перепадов настроения раньше не было, или они были выражены слабо.

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Что делать, если мужчина вас разлюбил

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, то вам нужно срочно обратиться к психологу, иначе ваши отношения могут или закончиться, или превратиться в "больные" отношения – созависимость.

Следует поддерживать любовь в паре. Ведь любовь и нежные чувства в отношениях не исчезают сразу. К сожалению, многие пары строятся на страсти и желании, путая эти чувства с любовью. И тогда, когда стремление проходит, в паре не остается никаких чувств, которые связывали бы партнеров. Вот тогда и говорят "разлюбил".



Настоящие чувства не исчезают в паре / Фото Psyhologies

Как можно это предотвратить?

Во-первых, следует понять, что любовь – это не чувство, а действия. Чем больше человек вкладывает в отношения, тем они ценнее для него. Поэтому позвольте вашему любимому ухаживать за вами и "вкладываться" в вас эмоционально и материально.

Кроме того, важно знать и удовлетворять потребности партнера: быть нужным, быть свободным, получать признание и благодарности от своего близкого человека.

Больше разговаривайте – обсуждайте все вопросы и недоразумения без скандалов и претензий – это очень важно. Тогда и ссор будет меньше.