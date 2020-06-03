Определить намерения партнера к отношениям и ко второй половинки бывает достаточно сложно. Но если мужчина действительно любит женщину и хочет на ней жениться, то это заметно по его словам и поведению. Как понять, что мужчина, с которым вы встречаетесь, считает вас той "единственной".

Специалисты издания Yourtango уверяют, что единственный верный способ узнать, как парень относится к вам, – это спросить его, но это можно заметить по нескольким признакам.

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Он познакомил вас с самыми важными для него людьми

Если мужчина хочет познакомить вас со своими друзьями, членами семьи и особенно его родителями, то это означает, что он, кажется, гордится вами и хочет быть с вами вместе всегда.

Он не скрывает отношений с вами

Если мужчина публикует фотографии с вами в своих социальных сетях, то это значит, что он хочет всем показать, что вы – пара. Такими действиями парень меняет свой статус отношений, чтобы четко показать, что он в отношениях.



Парень знакомит девушку с родителями / Фото hipwee

Он по-настоящему интересуется тем, кем вы являетесь

Еще одним признаком, что мужчина относится к вам серьезно, то, что он прилагает все усилия, чтобы больше узнать о ваших интересах, удивить и поразить вас.

Когда мужчина "делает заметки" и помнит множество мелочей о вас, хочет вас удивить и порадовать, то это означает, что вы для него очень особенная.

Он часто о вас говорит

Мужчина, который действительно любит свою женщину, не просто знакомит ее со своими друзьями, он перед ними показывает свою приверженность и часто говорит о любимой. Это показывает, что он уверен, что вы – именно тот человек, с кем он хочет быть, а не кто-то, кого он пытается скрыть.

Он включает вас в свои планы на будущее

Влюбленный мужчина, часто разговаривает с вами о будущем и планирует события и поездки с вами. Когда мужчина обсуждает с девушкой планы на будущее и включает ее в них, то это однозначно означает, что он предполагает, что вы будете частью его будущего, и видит ваши отношения в долгосрочной перспективе.

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Он находит свободное время для вас, когда это возможно

Мужчина, который относится к вам серьезно, будут искать свободное время, когда вам это нужно. Несмотря на то, сколько раз вы звоните или пишете сообщений ему за день, он все еще любит разговаривать с вами.

Такой мужчина всегда отвечает на ваши звонки или перезвонит как можно скорее, как только сможет. Это означает, что он готов найти время для вас и считает любимую своим главным приоритетом, потому что чувствует, что вы этого достойны.

То, как он смотрит на вас, заставляет чувствовать себя любимой

Мужчина смотрит на вас влюбленным взглядом с блеском в глазах. Это доказывает, что он вас искренне любит и любуется вашим видом.