Не все отношения являются идеальными и это нормально, но иногда вас может удивить отношение или поведение второй половинки. Да, возможно его изменили какие-то факторы, особенно в период карантина, а возможно вы просто не хорошо знали партнера. Поэтому мы подготовили несколько признаков, которые указывают, что человек вам не подходит.

Психологи уверяют, что причиной увеличения случаев домашнего насилия на карантине являются проблемы в отношениях, которые лучше видно "близко", когда людям пришлось оказаться вместе 24/7, пишет издание Lady.Tochka.

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Ведь уменьшились личные границы, ухудшилась самооценка, ухудшилась и увеличилась зависимость от партнера. Но с таким человеком вы точно не будете счастливы в отношениях.

Как понять, что вам не подходит ваш партнер

Он вас унижает

Когда ваш партнер пытается снизить вашу самооценку, то это может быть его попыткой самоутвердиться или надломить твою уверенность в том, что вас может любить другой. Но это разрушает вашу личность, поэтому такие отношения лучше прекратить.

Он часто манипулирует вами

Манипуляции – это первый признак, который позволяет распознать абьюзера. И если ваш партнер постоянно пытается психологически повлиять на ваше сознание, то впоследствии он может начать проявлять и физическую агрессию. Лучше прекратить отношения сразу.



Манипуляции партнера – это первый признак абьюзера / Фото Molbuk

Вы имеете разные взгляды на жизнь

На карантине вы могли заметить, что имеете разные мнения и взгляды со второй половинкой. И если вдруг вы поняли, что имеете совершенно разные планы на жизнь, то скорее всего, это означает, что ваш партнер не подходит вам. И не стоит ждать момента, когда ваши мечты или взгляды изменятся.

Он принимает важные решения без вас

Если ваш парень/девушка самостоятельно принимает важные решения, которые непосредственно касаются вас обоих, то это тоже означает, что "вам не по пути". Это не нормально, если вы не чувствуете своего участия в распределении семейного бюджета, решений, касающихся ваших детей или банального обсуждения ваших планов. Ибо так эти отношения больше похожи на пережиток времени – патриархальную систему внутри пары.

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Вы не играете большую роль в его социальных связях

Если ваш партнер проводит все встречи с друзьями, семьей и другими людьми без вас, то вы вряд ли играете важную роль в его жизни (особенно, если вам идти на такие встречи без него он еще и запрещает). Это явно не ваш человек. Поэтому, пока не поздно, задумайтесь о том, готовы ли вы быть в тени все время ради комфорта партнера.