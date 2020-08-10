Под влияние манипулятора может попасть каждый, ведь он умело маскируется под подругу, любезного коллегу или внимательного бойфренда. Чтобы вашими чувствами не воспользовались, важно вовремя осознать, что вами манипулируют. Есть семь главных признаков, которые помогут распознать влияние ради выгоды.

Навыки влияния мы приобретаем еще в детстве, когда просим у родителей новую игрушку или сладости. Но часто люди делают манипуляцию единственным способом в достижении своих целей. Поэтому важно вовремя распознать манипулятора в своем окружении и вычеркнуть его из жизни, чтобы избежать дальнейших страданий. Портал Bright Side определил 7 главных признаков.

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Чрезмерная лесть

Лесть – любимое оружие манипулятора. Часто прежде, чем попросить о помощи, они засыпают комплиментами. Если вы такой хороший человек, то как вы сможете отказаться помочь тому, кто в этом нуждается? Они используют такую тактику и получают от вас то, что пожелают.

Навязанное чувство вины

Манипулировать тем, кто чувствует вину, куда легче. После угрызений совести вы будете готовы помочь в чем угодно.

Поспешные эмоциональные поступки

Манипуляторы подталкивают к быстрым действиям на эмоциях. Именно нехватка времени для сознательного принятия решения идет им на пользу. Простая фраза "мне нужно время", сказанная уверенно, может уменьшить интерес манипулятора.

Беспомощность

Опытные манипуляторы выдают себя за невинную бедную личность, которая всем своим видом порождает стремление помочь и защитить. К образу "жертвы" люди могут прибегать даже бессознательно, однако эффект манипуляции от этого не меняется.

Напоминание об обещаниях

"Вы мне пообещали" – это идеальная фраза, которая заставит вас делать все, что вам скажет манипулятор. Никто не хочет быть человеком, который не сдерживает свои обещания. Поэтому, чтобы вас не шантажировали, всегда четко формулируйте свои мысли.

Разговор в самый неудачный момент

Манипуляторы любят просить о помощи, когда вы очень заняты. При таких обстоятельствах больше шансов, что вы согласитесь только ради того, чтобы избавиться от них. Они обязательно извинятся, что беспокоят вас в неудачный момент.

Чужой положительный опыт

"Не волнуйся, я / мой друг / мой начальник / сосед делал это много раз, и ничего плохого не случилось" – фраза, которой часто пользуются манипуляторы. Конечно, чужой удачный опыт – это обман. Однако гарантированный положительный исход дела, которое вас пугает, – действенный медот влияния.