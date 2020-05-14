Как понять, что ваш партнер склонен к домашнему насилию: главные признаки абьюзера

Во время карантина заметнее стала проблема жестокого обращения и насилия в семьях. Некоторые не понимают, как женщины или мужчины могут позволить к себе подобное отношение. Ведь люди, которые с таким ни разу не сталкивались, уверены, что бытовое насилие от своего партнера склонны терпеть только слабохарактерные люди.

Однако опыт показывает, что временами жертвами домашнего насилия могут стать даже уверенные в себе и волевые женщины (или мужчины). Поэтому канал Украина поделился главными признаками, по которым можно распознать склонность партнера к насилию.

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Часто большинство жертв насилия не смогли распознать признаки абьюзера во второй половинке.

Кто такой абьюзер?Это партнер-доминант в отношениях, что оказывает физическое или психическое насилие над другим человеком.

Признаки, что ваш партнер склонен к насилию

Существует множество явных признаков, которые показывают, что вы связались с абьюзером. Вот 5 самых главных и опасных из них.

Негатив к предыдущим партнерам

Самый первый признак абьюзера – это заметно выраженный негатив к своему бывшему партнеру. Особенно если это происходит постоянно и человек утверждает, что они расстались из-за того, что он якобы распускал руки. Как правило, это и была настоящая причина разрыва отношений.

Слишком навязчивая помощь

Еще одним признаком абьюзера является слишком навязчивая помощь и щедрость. Таким образом партнер может поставить вас в неловкое положение или заставить почувствовать себя ему чем-то обязанной. Одним словом, доставить дискомфорт, что само по себе плохой знак.



Партнер может помогать, чтобы вы чувствовали себя обязанным перед ним / Фото Anews

Чрезмерный контроль

Еще один яркий признак абьюза со стороны партнера – это чрезмерный контроль и решение за вас всех вопросов. Особенно, если он начинает раздражаться при вашем отказе в согласовании с его планами.

Неуважение и пренебрежение

Неуважение и пренебрежение ваших интересов – это тоже один из основных признаков проявления насилия. Если ваш партнер не считает вас за личность, то в дальнейшем вполне может начать проявлять агрессию, злость и даже физическую расправу к вам.

Склонность к зависимости

И наконец, еще один важный признак абьюза – это склонность к серьезной зависимости. Особенно опасны: игромания, наркотическая и алкогольная зависимость. Поэтому, если вашему партнеру не удастся получить желаемое, он может вести себя неадекватно: до избиения или даже убийства.

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Куда обращаться украинцам в случае домашнего насилия

По данным экс-главы Минздрава Ульяны Супрун, каждая третья женщина или девочка хотя бы раз в жизни становится жертвой физического или сексуального насилия. И чаще всего насилие осуществляет партнер. Также от насилия могут страдать дети, мужчины и люди пожилого возраста.

Куда обращаться в случае совершения насилия:

102 – Национальная полиция Украина

– Национальная полиция Украина 1547 – Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме)

– Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме) 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию

(бесплатный номер для стационарного телефона) / (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию 0 800 500 225 / 116 111 – Национальная "детская" горячая линия

– Национальная "детская" горячая линия 0 800 213 100 – Единый контактный центр системы бесплатной правовой помощи.