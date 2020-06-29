Как понять, что вы нашли идеальную пару? Это довольно индивидуально, ведь любить можно по-разному, но эксперты назвали несколько признаков, которые доказывают, что ваши отношения будут счастливы и здоровы.

Эксперт по отношениям и генеральный директор брачного агентства Талия Гольдштейн рассказала, какие отношения следует считать идеальными, передает Womo.

Интересно Эксперты назвали 7 секретов длительных отношений

Как понять, что вы идеальная пара

Вы любите одинаковый отдых

Понять, подходят ли влюбленные друг другу, можно, узнав, как они планируют совместный отпуск и какой досуг любят. Если пара "совпадает" в плане преимуществ для отпуска и кратковременных поездок – то это может свидетельствовать, что ваши отношения будут крепкими.



Влюбленным нравятся одинаковый досуг и Приключения / Фото Unsplash

Однако, если один партнер любит активный отдых, а другой – мечтает весь день лежать на пляже, то это явный признак, что между вами есть разногласия.

У вас есть общие увлечения

По словам Талии Гольдштейн, у идеальной пары всегда есть как минимум 2-3 увлечения, которые влюбленные разделяют друг с другом. Это может быть все, что угодно – любое хобби или даже спорт. Неважно, пара любит длительные прогулки и пикники, настольные игры или совместный просмотр фильма, главное – чтобы им нравилось делать это вместе.

Между вами "правильный баланс"

Большинство счастливых пар – это пары, в которых один из партнеров является "звездой", а второй – "скалой". Эксперт считает, что люди с разными энергиями сильно притягиваются и уравновешивают друг друга. Кроме того, подобная разноплановость приводит к стабильности в бытовом плане.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

У таких пар обычно не бывает споров на тему "кто помоет посуду", потому что обычно инициативу с радостью подхватывает партнер, у которого больше свободного времени на данный момент.

Вам хорошо вместе

Отношения, которые заставляют обоих партнеров повышать свою самооценку, развиваться, любить себя и чувствовать себя комфортно всегда – это означает, что пара имеет здоровые, гармоничные, счастливые и крепкие отношения. Если вы – половинки одного целого, без особых стараний можете не спорить, то вы действительно подходите друг другу.