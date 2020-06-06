Бесспорно для поддержания гармоничных отношений нужна инициатива обоих партнеров. Если же ваша вторая половинка не считает, что ему/ей нужно прикладывать какие-то усилия, то это может испортить отношения или даже привести к их разрыву.

Ведь тот, кто делает все для партнера, в конце концов утомится лишь отдавать, не получая ничего взамен, и просто сдастся, пишет издание Lady.Tochka.

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Обратите внимание на этот список признаков, который доказывает, что вы оказались в односторонних отношениях.

Вы не видите интерес партнера

Не стоит паниковать, если ваш мужчина не запомнил цвет вашего платья во время знакомства. Но когда он не знает про ваши планы, желания и амбиции, то стоит задуматься о том, интересны ли ему вы и ваша жизнь в принципе.

Вы боитесь говорить о чем-то, что его/ее огорчит

Если вы хотите построить счастливые и доверительные отношения, то будьте готовы делиться всем, и в частности плохими новостями, со своим партнером. Если вы боитесь огорчить или разочаровать его/ее, то долго вместе вы не продержитесь.



Вы терпите все проблемы, потому что боитесь расстроить партнера свракою / Фото Thumbor

Вы постоянно пытаетесь улучшить отношения, но не получается

Отношения всегда должны строить двое людей, ведь у одного человека не получится, какое бы сильное желание у вас не было. К тому же психологи добавляют, что если вы все время уделяете себя усовершенствованию отношений, но постоянно сталкиваетесь с равнодушием партнера – то это означает, что ваши отношения интересуют только вас, а не вашу вторую половинку.

Вы не развиваетесь, в отличие от партнера

В здоровых отношениях оба партнера заинтересованы в личностном развитии, и для этого нужна поддержка и вера близкого человека в ваши силы. Однако если вы всячески поддерживаете партнера, но сами при этом "стоите на месте", то скорее всего, это односторонняя история.

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Вы постоянно находите ему/ей оправдания

Ссоры и конфликты в отношениях часто случаются даже в идеальных парах и это нормально. Но если вы терпите оскорбления или крики от партнета и постоянно ищете для него оправдания, а во всех ссорах обвиняете себя, то это печально, ибо это невзаимность со стороны второй половинки.