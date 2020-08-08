Измена – это один из сильнейших ударов по отношениям. По статистике, около 40-60% мужчин изменяли своим женам или девушкам. Однако есть случаи, когда не совсем обязательно, чтобы у мужа была другая избранница. Некоторые вещи просто указывают на то, что он не заинтересован в вас.

Если вы заметили, что что-то изменилось в ваших отношениях, и не можете понять, что пошло не так, присмотритесь повнимательнее к своему мужчине, пишет Ukr.Media.

Читайте также Как перестать думать о человеке: 11 важных шагов

Он постоянно куда-то пропадает

Когда мужчина искренне влюблен в женщину, то все свое свободное время он хочет проводить только с ней. Даже если на работе происходят какие-то проблемы, он о них предупредит и скажет, что занят. Во время важных встреч он сможет на несколько минут отойти, чтобы позвонить или написать сообщение.

Если же мужчина не отвечает на сообщения, звонки, не появляется в соцсетях, то это уже тревожный знак. Он говорит о том, что женщина для мужчины не так важна.

Он отменяет и переносит встречи

Если у него нет времени на вас, то это тоже означает, что у него есть дела поважнее, чем вы. В здоровых отношениях все бывает наоборот: мужчина переносит и откладывает встречи только ради того, чтобы увидеться с женщиной.

Также обратите внимание на то, как он зовет вас на свидание. Если это происходит внезапно, без предупреждения, это повод насторожиться. Например, он звонит вечером и говорит: "Пошли на концерт, у меня есть билеты". Возможно, это приятный сюрприз. Но регулярные внезапные встречи часто означают, что другая женщина по какой-то причине не согласилась идти на свидание, а ему все же хочется с кем-то провести вечер.

Он не впускает вас в свой круг

Не впускать в свой круг выгодно в тех случаях, когда человек очень активен в знакомствах и видится с несколькими женщинами одновременно. Он не знакомит таких женщин с друзьями. В таком случае женщины могут быть для него запасным вариантом.

По словам экспертов, надо с таким мужчиной просто поговорить без обвинений и негатива. Просто расставьте все точки над "и".

Инициатор встреч – вы

Не всегда надо бить тревогу после того, как женщина зовет мужчину на свидание. В современном мире это не считается плохим тоном. Однако, если вы будете постоянно звать своего партнера на встречи, а он не будет проявлять никакой инициативы, то это будет означать, что у него в отношении вас нет никаких планов. Можете смело расставаться с таким мужчиной.

Он не готов вкладываться

Если мужчина не покупает билеты в кино, не оплачивает ужин в ресторане не платит за такси, или не отвозит вас на своем авто домой, то это плохой знак. Если он не делает никаких знаков внимания, к примеру, не дарит цветы, не делает подарки, даже минимальные, то это свидетельствует о его низкой заинтересованности вами.

Как решить эту проблему?

Не ходите кругами, найдите возможность встретиться с ним и обо всем поговорить. Без всякого негатива, в спокойной обстановке просто скажите ему, что вас не устраивает в таких отношениях.

После этого обратите внимание на то, что мужчина скажет. Ответ должна быть четким, партнер должен смотреть в глаза и не искать глупые отговорки.

Очень многие женщины были на таком месте. Каждая хотя бы раз чувствовала себя вторым номером. Нужно помнить о том, что это не показатель того, что что-то не так с внешностью или характером. Вероятно, это просто не ваш мужчина, или же он никак не может определиться с кем ему стоит быть.