5 важных вопросов, которые должна решить семья перед тем, как принять решение родить ребенка
Решение родить ребенка требует глубокой дискуссии и планирования. И хотя дети очаровательны и милы, их нужно воспитывать, обучать, контролировать и поддерживать, пока они не вырастут. Готовы ли вы к этому? Мы подготовили 5 вопросов, которые стоит задать себе перед принятием такого решения.
Рождение ребенка это очень серьезное решение, и есть несколько вещей, которые потенциальные родители должны учесть, прежде чем решить создать семью, пишет издание Family Today.
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5 вопросов, которые следует обсудить семье, перед принятием решения о рождении ребенка:
- Вы уже пожили для себя?
Как только появляются дети, у родителей практически не остается свободного времени. К тому же, вы постоянно пытаетесь успокоить ребенка, его крики и плач.
Если вы достаточно молоды, то имейте в виду, что есть еще много вещей, которые вы можете или должны сделать до родительства. Поэтому насладитесь своей жизнью, пока у вас есть достаточно свободного времени.
- Вы финансово стабильны, чтобы иметь ребенка?
В современном мире все очень дорого и товары для детей – не исключение. Чтобы воспитать ребенка от рождения до, по крайней мере, 18 лет нужно несколько тысяч долларов. Есть много расходов, связанных с воспитанием детей, в частности одежда, еда, образование и уход за малышами и тому подобное.
Обсудите с партнером, готовы ли вы к ребенку / Фото Dozor
Поэтому перед принятием решения о ребенке вы должны оценить свою ситуацию. Как выглядит ваше финансовое положение? Есть ли у вас сбережения? Получаете ли вы ту зарплату, которую хотите? Оценка вашей финансовой подготовленности поможет вам лучше понять качество жизни, которое вы обеспечите не только себе, но и своему потомству в будущем.
- Вы готовы морально и эмоционально иметь ребенка?
Рождение ребенка – это одно из самых драматических событий, изменяющих жизнь пары. Вы вдруг переходите от того, чтобы беспокоиться только о себе, к тому, чтобы полностью отвечать за другого человека. Ведь дети полагается исключительно на вас своим существованием.
Воспитание детей часто приносит родителям стресс, с которым не все могут справиться. Отец – это непрерывная роль, которая требует больших жертв. Это немедленная и постоянная смена образа жизни.
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- Есть ли у вас какие-то генетические болезни?
Важно понять и знать, есть ли какие-то генетические проблемы в медицинской истории вашей семьи. У некоторых семей может быть история болезней, в частности рака или диабета, которые могут передаться ребенку.
Если у вас есть какие-то беспокойства по этому поводу, то убедитесь безопасно ли это для будущего ребенка. Знание этой информации также поможет потенциальным родителям принять обоснованное решение о рождении ребенка и имеющихся рисков.
- Кто поможет вам воспитывать ребенка?
Семейная структура в современном обществе бывает во многих формах. Обычно это сугубо молодая пара с ребенком, но есть случаи, когда супружеская пара до сих пор живет с родителями. Подумайте, кто будет в центре влияния на вашего ребенка. Будут ли задействованы бабушки, дедушки и другие члены семьи?
Ведь каждый человек, находящийся в непосредственном контакте с вашим ребенком, будет влиять на него, будь то положительно или отрицательно. Поэтому, вы, как родитель, должны решить, какой тип поддержки вам понадобится, чтобы создать идеальную среду для успеха вашего ребенка.