Решение родить ребенка требует глубокой дискуссии и планирования. И хотя дети очаровательны и милы, их нужно воспитывать, обучать, контролировать и поддерживать, пока они не вырастут. Готовы ли вы к этому? Мы подготовили 5 вопросов, которые стоит задать себе перед принятием такого решения.

Рождение ребенка это очень серьезное решение, и есть несколько вещей, которые потенциальные родители должны учесть, прежде чем решить создать семью, пишет издание Family Today.

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5 вопросов, которые следует обсудить семье, перед принятием решения о рождении ребенка:

Вы уже пожили для себя?

Как только появляются дети, у родителей практически не остается свободного времени. К тому же, вы постоянно пытаетесь успокоить ребенка, его крики и плач.

Если вы достаточно молоды, то имейте в виду, что есть еще много вещей, которые вы можете или должны сделать до родительства. Поэтому насладитесь своей жизнью, пока у вас есть достаточно свободного времени.

Вы финансово стабильны, чтобы иметь ребенка?

В современном мире все очень дорого и товары для детей – не исключение. Чтобы воспитать ребенка от рождения до, по крайней мере, 18 лет нужно несколько тысяч долларов. Есть много расходов, связанных с воспитанием детей, в частности одежда, еда, образование и уход за малышами и тому подобное.

Обсудите с партнером, готовы ли вы к ребенку / Фото Dozor

Поэтому перед принятием решения о ребенке вы должны оценить свою ситуацию. Как выглядит ваше финансовое положение? Есть ли у вас сбережения? Получаете ли вы ту зарплату, которую хотите? Оценка вашей финансовой подготовленности поможет вам лучше понять качество жизни, которое вы обеспечите не только себе, но и своему потомству в будущем.

Вы готовы морально и эмоционально иметь ребенка?

Рождение ребенка – это одно из самых драматических событий, изменяющих жизнь пары. Вы вдруг переходите от того, чтобы беспокоиться только о себе, к тому, чтобы полностью отвечать за другого человека. Ведь дети полагается исключительно на вас своим существованием.

Воспитание детей часто приносит родителям стресс, с которым не все могут справиться. Отец – это непрерывная роль, которая требует больших жертв. Это немедленная и постоянная смена образа жизни.

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Есть ли у вас какие-то генетические болезни?

Важно понять и знать, есть ли какие-то генетические проблемы в медицинской истории вашей семьи. У некоторых семей может быть история болезней, в частности рака или диабета, которые могут передаться ребенку.

Если у вас есть какие-то беспокойства по этому поводу, то убедитесь безопасно ли это для будущего ребенка. Знание этой информации также поможет потенциальным родителям принять обоснованное решение о рождении ребенка и имеющихся рисков.

Кто поможет вам воспитывать ребенка?

Семейная структура в современном обществе бывает во многих формах. Обычно это сугубо молодая пара с ребенком, но есть случаи, когда супружеская пара до сих пор живет с родителями. Подумайте, кто будет в центре влияния на вашего ребенка. Будут ли задействованы бабушки, дедушки и другие члены семьи?

Ведь каждый человек, находящийся в непосредственном контакте с вашим ребенком, будет влиять на него, будь то положительно или отрицательно. Поэтому, вы, как родитель, должны решить, какой тип поддержки вам понадобится, чтобы создать идеальную среду для успеха вашего ребенка.

Заметим, что указанные выше вопросы – это лишь несколько серьезных тем, которые следует рассмотреть, обдумывая идею родительства. Другие факторы, которые следует учитывать, зависят от ваших предпочтений, образа жизни, структуры семьи и даже вокруг вашей собственной стабильности и благополучия.