Часто родители обманывают маленьких детей, даже не осознавая этого. Но психологи утверждают, что и меньше ложь может иметь последствия. Поэтому мы подготовили 5 фраз, в которых взрослые обычно лгут детям.

Ученые провели исследования и выяснили, что дети 5-7 лет, которые узнали, что родители их обманывали, в будущем будут врать так же. Поэтому взрослым следует контролировать то, что говорят детям, передает издание WoMo.

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По словам экспертов, нельзя врать даже маленьким детям, которые не всегда это понимают. Наоборот – основная задача родителей – создать здоровую коммуникацию с малышами.

Ниже приведены наиболее распространенные примеры, когда родители обманывают своих детей, и почему это все-таки не работает.

5 фраз, которые не стоит говорить своим детям

"Больно не будет"

Очень часто дети боятся идти к стоматологу или к медсестре, которая должна сделать укол, поэтому родители уверяют свое чадо, что будет совсем не больно. Однако эти слова не помогут ребенку справиться с болью или дискомфортом.

Вместе с тем эксперты советуют родителям окружить ребенка атмосферой безопасности и открытости, где бы ребенок почувствовал, что может искренне говорить о своих чувствах. Можно использовать такие фразы: "Я знаю, что тебе страшно", "Ты выглядишь печальным", и это поможет ребенку открыться.



Мама успокаивает ребенка/ Фото Passion

"Все будет хорошо"

Со временем каждый ребенок сталкивается с трудностями, к примеру, заметив что-то в новостях или воочию увидев трагедию. И взрослые часто говорят, что все будет хорошо вместо того, чтобы поговорить. Но это не поможет ребенку чувствовать себя в безопасности.

Вместо этой фразы можно сказать: "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить тебя", "Расскажи мне, что ты чувствуешь", "Я люблю тебя, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы справиться с этим вместе" и другие.

"Я бы никогда не сделал этого в твоем возрасте"

Родителям лучше избегать таких фраз, даже если они правдивы. Потому что эти слова создают ощущение сравнения ребенка с отцом, и детям больно, что их не воспринимают такими, какими она/он есть. Лучше честно и прямо сказать, что ребенок огорчил своим поступком.

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"Все, я оставляю тебя здесь!"

Некоторые родители запугивают этой фразой ребенка, когда дети плохо себя ведут где-то в публичном месте. Но, услышав такие слова, ребенок может почувствовать страх и даже панику. Психологи советует родителям в этом случае дать ребенку возможность выбрать, что его будет ожидать за плохое поведение: "Или ты выйдешь вместе с мамой из магазина сейчас же, или я вынесу тебе на руках".

"Ты самый лучший"

Бесспорно все родители любят своего ребенка и считают ее/его лучшим в мире. Но взрослым не стоит постоянно говорить ребенку, что он лучше во всем (учебе, спорте, игре на пианино и т.д.), поскольку это, наверное, зачастую не является правдой.

К тому же, эта фраза может негативно отразиться на самооценке ребенка. Ученые говорят, что люди, которых много хвалили в детстве, глубоко переживают свои неудачи в будущем. По словам экспертов, лучше отмечать то, сколько усилий приложил ребенок и это будет для него большим стимулом.