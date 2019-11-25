Популярные пирожные макароны: как семейный бизнес с кухни вырос до известных кондитерских
Супруги Виктория Гладченко и Олег Николаев начали собственный бизнес по изготовлению десертов еще 7 лет назад на домашней кухне в одесской квартире. Однако сейчас семейный бизнес очень популярен в Украине и уже вырос до нескольких кондитерских Make My Cake в Одессе и Киеве.
Помогала им подруга Анна Бахонько, передает The Village.
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Как зарождался бизнес
Интересно, что Олег имеет юридическое образование, однако семь лет работал фотографом. Его жена Виктория имеет два высших образования, но всегда мечтала выпекать вкусные десерты.
Виктория и Олег открыли несколько кондитерских
"Мы оба не имели никакого опыта работы в сфере общественного питания. У нас не было поддержки инвестора или крутого оборудования. Но мы хотели делать вкусные макароны", – рассказывают супруги.
Макароны – это популярный французский десерт, который готовят исключительно на миндальной муке по специальной технологии.
Сначала девушка сама готовила десерты дома. Позже ей стал помогать Олег и ему это дело очень понравилось.
100 макарон за час: как супруги открыли собственные кондитерские
Пара отвечает, что со временем заказов стало больше, поэтому они решили арендовать часть кухни в кафе. Также они приобрели еще две духовки – так начали за час выпекать 100 макарон.
Супруги ежедневно принимают в своих заведениях сотни людей
"Мы начинали с пяти видов макарон: соленая карамель, черника, фисташка, клюква и шоколад-банан. Сейчас у нас есть около 25-30 различных вкусовых видов макарон, однако в постоянном ассортименте мы стараемся держать от 12 до 16 видов в Киеве, а в Одессе – до 20", – говорит Виктория.
Супруги не продают свои десерты через кого-то, а только в своих точках, потому что макароны – это их семейный продукт.
Интересно! Настоящий макарон "живет" только сутки. Конечно, десерт может храниться несколько дней, но если он стоит в витрине с потоками холодного воздуха, то крышечка на следующий день становится черствой.
Сколько заведений у семьи
За все время супруги изготовили более миллиона макарон. "Наша история подтверждает идею о том, что все возможно. У нас нет инвестора, крупного капитала или крутого оборудования. Но за пять лет нам удалось открыть четыре кондитерские заведения, две кофейни и один ресторан. Теперь наша мечта – продавать макароны во Франции", – добавляет девушка.
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Как выпекают макароны рецепт от Виктории и Олега
Ингредиенты: Кроме миндальной муки, для макарон нужна сахарная пудра, пищевой краситель, сахарный сироп и взбитый белок.
"Мы все это замешиваем, потом это тесто с помощью кондитерского мешка высаживаем на листы пергамента, затем ставим их в духовку, и выпекаем", – говорят кондитеры.
Известные на всю Украину пирожные макароны
Виктория советует, что главное во время выпекания – чтобы сначала горячий воздух обдал верхнюю часть макарон и она немного затвердела, а затем должно запечься тесто внутри макароны.