Популярные пирожные макароны: как семейный бизнес с кухни вырос до известных кондитерских



Супруги ежедневно принимают в своих заведениях сотни людей

"Мы начинали с пяти видов макарон: соленая карамель, черника, фисташка, клюква и шоколад-банан. Сейчас у нас есть около 25-30 различных вкусовых видов макарон, однако в постоянном ассортименте мы стараемся держать от 12 до 16 видов в Киеве, а в Одессе – до 20", – говорит Виктория.

Супруги не продают свои десерты через кого-то, а только в своих точках, потому что макароны – это их семейный продукт.

Интересно! Настоящий макарон "живет" только сутки. Конечно, десерт может храниться несколько дней, но если он стоит в витрине с потоками холодного воздуха, то крышечка на следующий день становится черствой.

Сколько заведений у семьи

За все время супруги изготовили более миллиона макарон. "Наша история подтверждает идею о том, что все возможно. У нас нет инвестора, крупного капитала или крутого оборудования. Но за пять лет нам удалось открыть четыре кондитерские заведения, две кофейни и один ресторан. Теперь наша мечта – продавать макароны во Франции", – добавляет девушка.

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Как выпекают макароны рецепт от Виктории и Олега

Ингредиенты: Кроме миндальной муки, для макарон нужна сахарная пудра, пищевой краситель, сахарный сироп и взбитый белок.

"Мы все это замешиваем, потом это тесто с помощью кондитерского мешка высаживаем на листы пергамента, затем ставим их в духовку, и выпекаем", – говорят кондитеры.