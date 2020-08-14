Для того, чтобы построить крепкие отношения, одной любви мало. Любые отношения требуют ежедневной работы над ними. Каждая пара самостоятельно строит собственную историю любви и для ее счастливого и долгого продолжения необходимо придерживаться нескольких простых правил.

Хотя все влюбленные по-разному относятся к отношениям и сами для себя выделяют главные этапы в их развитии, однако многие часто забывают о ежедневных элементарных вещах, без которых трудно находиться в гармонии с партнером. Мы подготовили для вас подборку из 9 правил, которые помогут укрепить отношения с любимым человеком.

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9 простых правил для крепких отношений

Говорите друг с другом

Говорить стоит обо всем: что нравится, что не нравится, что волнует, что вы хотели бы изменить. Именно недосказанность часто становится причиной разрывов.

Выражайте чувства

Не сдерживаете себя: хотите обнять – обнимите, поцеловать – поцелуйте, испытываете радость или печаль – расскажите об этом. Никогда не держите эмоции в себе, ведь однажды вы можете просто "взорваться" и это может стать причиной серьезного конфликта в паре. Не бойтесь выражать чувства, не бойтесь, что партнер не поймет вас. Чем больше вы будете делиться, тем лучше будет понимание между вами и второй половинкой.

Доверяйте друг другу

Для того, чтобы чувствовать себя свободно и безопасно, необходимо научиться доверять друг другу. Никогда не обманывайте людей, которых вы любите. Любая ложь – это конец доверия. А с сомнениями трудно строить общее будущее.

Наполняйте время, проведенное вместе, яркими впечатлениями

Многие пары думают, что неважно где быть и как, а главное с кем. Это действительно так, однако со временем однообразие надоедает. Придумайте интересные занятия, с помощью которых вы сможете пережить вместе много новых эмоций. Помните, что общие приятные воспоминания очень укрепляют отношения.

Влюбленная пара в отношениях / Фото: ukr.media

Интересуйтесь жизнью друг друга

Спрашивайте, что случилось нового, какой сон приснился. В отношениях такие вопросы очень важны. Таким образом вы каждый раз будете узнавать больше друг о друге, научитесь доверять и становиться ближе.

Не отнимайте у партнера личное пространство

Очень важно не только проводить время вместе, но и отдыхать отдельно. Не возражайте, если ваша вторая половинка стремится погулять с друзьями, отдохнуть с родителями и тому подобное. Позже вы встретитесь и обсудите все, поделитесь эмоциями. В таком случае строить отношения будет намного проще, ведь каждый стремится к свободе, а когда ее забирают, то возникают ссоры и конфликты.

Делайте приятные сюрпризы

Приятным сюрпризом может быть любой поступок, который станет причиной появления улыбки на лице вашей второй половинки: приготовьте собственноручно завтрак, устройте домашний просмотр фильма.

Влюбленные смотрят фильм / Фото: uzinform.com.ua

Стройте совместные планы

Начинайте с простых вещей: где встретите Новый год, когда пойдете в кинотеатр и тому подобное. Это поможет укрепить отношения и научиться вместе планировать время. Таким образом вы с легкостью сможете построить планы на совместное будущее.

Путешествуйте вместе

Путешествия помогают увидеть друг друга настоящими. Они позволяют выйти из зоны комфорта и открыться по-новому. Также в путешествиях гораздо легче понять, сможете ли вы прожить со второй половинкой всю жизнь.