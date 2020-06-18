Часто поведение детей оставляет желать лучшего и требует определенных действий от родителей. Тогда взрослые начинают искать лучшие методы по воспитанию, которые помогут дисциплинировать малыша. Но здесь важно также обращать внимание на возраст ребенка.

Эксперты уверяют, что дети не могут полностью контролировать свои действия и эмоции. К тому же, у них есть специфические потребности. Поэтому родителям стоит обращать внимание не только на поведение ребенка, но и на свой собственный пример, пишет Womo.

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Как это сделать? Прежде всего, родители должны использовать эмоциональную связь с ребенком, чтобы понять причину проблемного поведения и работать с ней. Не так сильно стоит заботиться о тишине и порядке дома, как о том, чтобы предоставить ребенку пространство для свободного выражения эмоций. Поэтому найдите способы, как можно расслабляться и не нервничать.

Не думайте о стандартах или шаблонах, думайте о том, что нужно вашему ребенку: возможно, ему не хватает вас, вашего сочувствия, вашего присутствия и внимания и тому подобное.

Поведение у детей разного возраста

Дети 2-3 лет

Обычно в таком возрасте дети не контролирует свою импульсивность, часто истерики и крики – это абсолютно нормально, потому что это развитие ребенка.

Истерика у маленького ребенка / Фото mommyandbabybug

Дети 3-4-х лет

Они уже лучше контролируют свой гнев, но им необходима помощь взрослых, чтобы справиться с эмоциями. Ведь дети в этот период начинают выражать свои желания и предпочтения. Они могут быть агрессивными, но развитие речи должно балансировать это.

Дети 5-7 лет

Такие дети уже более независимы, они уже видят себя самостоятельными. Дети в этом возрасте уже лучше справляются со своими кризисами, но истерики еще возникают.

В голове у них могут спокойно уживаться абсолютно противоречивые мнения, которые помогают решить проблемы. К примеру, ребенок может думать так: "Я хочу этот мячик, но мне придется отобрать его у Маши, а она пожалуется, поэтому я не буду этого делать, потому что меня поругают".

Дети 8-10 лет

У них уже есть свои увлечения и интересы. Но они часто нарушают разрешенные границы, поэтому им нужен уход и руководство. Они способны контролировать себя, но иногда могут срываться.

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Дети 11-12 лет

У таких детей убеждения и границы родителей вызывают желание разрушить их. Часто их бунт кажется намеренным, но на самом деле ребенок только учится выражать себя.

Дети 13-17 лет

Их изменения настроения резкие. Они считают себя взрослыми и даже ними кажутся, но все же они пока дети и нуждаются в родителях.

Как дисциплинировать детей

Можно воспользоваться советами психолога Лауры Маркхем, которая тоже "за" воспитание без травм и суровых наказаний.

Всегда оставайтесь в эмоциональном контакте с детьми

Родителям не стоит концентрироваться на поведении ребенка, лучше обращайте свое внимание на то, что он чувствует. Ключевая фраза: "Иди ко мне, я помогу тебе".

Обнимайте детей, когда у них истерика / Фото Pinterest

Спокойно на все реагируйте

Чем больше ребенок раздражен, тем более спокойным должен быть взрослый. Но заметьте, что здесь не нужно быть холодным к ребенку. Будьте готовы выслушать его. И храните твердость, проявляя доброту.

Не читайте нотации

Ваша цель во время истерики ребенка – успокоить его, а после этого уже можно поговорить. В момент плохого поведения ребенка ограничьтесь тем, что действительно должен знать и сделать ребенок в данный момент. Используйте фразы: "Перестань это делать", "Используй добрые слова" и т.д.

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Не прибегайте к объяснению

В момент, когда ребенок истерит, не начинайте ему ничего объяснять. Просто успокойте, объяснять правила поведения будете тогда, когда ребенок успокоится.

Укрепите позиции

Когда ребенок уже успокоился и принял границы, то через некоторое время, даже если уже прошла неделя, напомните ему о том, что произошло и как все мирно в результате решилось. Заверьте малыша, что вы будете продолжать защищать его и любить.