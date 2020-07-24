Возраст не является препятствием для того, чтобы прекрасно одеваться и быть стильным. Поэтому одна пожилая пара из Тайваня стала популярной в социальных сетях благодаря своему отличному стилю. А одежду пара подбирает с того, что люди оставляют в их прачечной.

83-летний Вань-Цзы и его жена 84-летняя Шо-Эр одеваются и позируют в одежде, которую люди оставили в прачечной. И некоторым вещам уже много лет, пишет Bored Panda.

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Харизматичный дуэт своим стилем и юмором покорил интернет. Пара признается, что они чувствуют себя очень молодыми и считают, что даже одежда десятилетней давности все еще может быть модной.

Зато внук пары тоже в восторге от своих бабушки и дедушки. "Если мы остаемся молодыми в душе, мы все еще можем выглядеть стильно, даже когда мы старые. Не ограничивайте себя", – сказал он.

Смотрите на эти замечательные фотографии пары, которая поражает своей изобретательностью и стилем.

Пара подбирает образы из вещей, которые оставляют в их прачечной: смотрите фото

Пара в последнее время привлекла большое внимание, поэтому количество их подписчиков каждый день увеличивается. Сейчас в их инстаграме более 100 тысяч поклонников. Хотя только день назад опубликовали пост-благодарность о 50 тысячах подписчиков.

На своей странице пожилые супруги также напоминают людям не забывать забирать одежду после стирки.