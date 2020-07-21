Пара, прожившая в браке 67 лет, наконец встретилась после выздоровления от COVID-19: милое видео
Пожилым людям гораздо труднее пережить заболевание COVID-19. Поэтому и встречи с близкими у них очень эмоциональны. Так, одна пара из США, которая прожила в браке 67 лет, смогла наконец увидеться после выздоровления. И их радости и счастью нет предела.
Известно, что 90-летняя Джойс Хоффман была изолирована от своего мужа Дона, пока болела коронавирусом, пишет WebMed.
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И поскольку супруги не виделись более 5 недель, действительно соскучились друг по другу. Недавно в сети появилось видео их щемящей встречи.
Смотрите видео, как пара встретилась после выздоровления от COVID-19:
"Я должен плакать от счастья. Я должен плакать. Ты выглядишь великолепно. Ты выглядишь очень красивой", – говорит Дон жене на видео.
Интересно, что встречу паре организовал персонал больницы Hooverwood Living как сюрприз. И у них получилось удивить Джойс и Дона. Особенно для мужчины воссоединение с женой стало неожиданностью.
Джойс и Дон впервые встретились после выздоровления / Фото Facebook / Hooverwood Living
Отметим, что когда пациенты выписываются из отделения, где они лечились, больница часто устраивает такие сюрпризы для них.
Добавим, что 13 июля пара отпраздновала 68 годовщину брака. Поэтому, Джойс и Дон прожили вместе еще один сложный год.