Пожилым людям гораздо труднее пережить заболевание COVID-19. Поэтому и встречи с близкими у них очень эмоциональны. Так, одна пара из США, которая прожила в браке 67 лет, смогла наконец увидеться после выздоровления. И их радости и счастью нет предела.

Известно, что 90-летняя Джойс Хоффман была изолирована от своего мужа Дона, пока болела коронавирусом, пишет WebMed.

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И поскольку супруги не виделись более 5 недель, действительно соскучились друг по другу. Недавно в сети появилось видео их щемящей встречи.

Смотрите видео, как пара встретилась после выздоровления от COVID-19:

"Я должен плакать от счастья. Я должен плакать. Ты выглядишь великолепно. Ты выглядишь очень красивой", – говорит Дон жене на видео.

Интересно, что встречу паре организовал персонал больницы Hooverwood Living как сюрприз. И у них получилось удивить Джойс и Дона. Особенно для мужчины воссоединение с женой стало неожиданностью.



Джойс и Дон впервые встретились после выздоровления / Фото Facebook / Hooverwood Living

Отметим, что когда пациенты выписываются из отделения, где они лечились, больница часто устраивает такие сюрпризы для них.

Добавим, что 13 июля пара отпраздновала 68 годовщину брака. Поэтому, Джойс и Дон прожили вместе еще один сложный год.