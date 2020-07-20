5 правил "не": стратегии, которые помогут найти любовь и начать отношения
Не все люди могут легко найти новые отношения, и после нескольких попыток их переполняет разочарование. Поэтому мы подготовили рациональные советы и правила, которые вам помогут.
Издание Elle опубликовало несколько подсказок от психологов, которые помогут начать отношения. Главное запомнить эти пять правил "не".
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5 рациональных стратегий, которые помогут найти любовь
Не ищите единственную/единственного
Чем быстрее человек выбросит из головы мысль, что где-то по Земле его ищет родственная душа, тем быстрее он сможет встретить реального партнера с соответствующим набором качеств.
Психолог Зак Бриттл советует не верить в сказки о том, что карма, бог или судьба пришлют вам вторую половинку. Начало отношений сводится к одному: осознанному выбору быть с конкретным человеком, познав его черты, привычки и тому подобное. Поэтому, "выключите" режим романтического восприятия действительности.
Не ищите идеального человека для отношений / Кадр из фильма
Лучше использовать на первой встрече вдумчивую беседу, которая поможет оценить совместимость и очевидные проблемы. Так вы увидите шансы на успех.
"Старайтесь думать о первом свидании как о полезном упражнении, которое помогает понять, чего вы хотите в отношениях. Уже на этапах знакомства наметятся более перспективные отношения, Если вы сосредоточитесь на том, чего хотите", – говорит психолог.
Не делайте высоких ставок
Ища любимого человека, вы можете растеряться среди незнакомых лиц. Поэтому со временем вы можете установить определенные критерии и требования к партнерам, с которыми захотите начать отношения. Но не стоит так тщательно присматриваться к людям, ведь встретить вторую половинку вы можете в любой момент.
Также эксперты советуют не ждать невозможного от партнера, с которым запланировали свидание. "Планируйте знакомство, не привязываясь к результату. Ведите себя естественно, будьте собой и верьте, что только так вы получите еще одну возможность найти любовь или опыт", – объясняет психолог Грег Кейсон.
Не пейте алкоголь на первом свидании
Алкоголь способен искажать сознание и преувеличивать потенциальную взаимосвязь. Как говорит одна популярная актриса: "Если во мне два бокала шампанского, я могу ощутить химию с кем угодно".
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"Поэтому, если вы понимаете такие ощущения от алкоголя, то объявите сухой закон на свиданиях. Да, алкоголь снимает нервное напряжение, но к тому же приглушает способность рационально мыслить и, следовательно, занижает стандарты", – говорят психологи.
Позвольте себе уверенно взять свидание под контроль без алкоголя и выясните, действительно ли этот человек достоин вашего времени.
Не придумывайте того, чего нет
Не надо выдумывать идеального парня/девушку. Скажите твердое "нет" мыслям, типа "Он был бы идеален, если бы умел еще шутить" и тому подобное. Если вы всерьез задумали изменить любимого человека ради любви к вам, то еще раз подумайте. Потому что это точно плохая идея.
"Любовь сильна, но она не превращает грязных людей в "чистюль" или пастухов в принцев. Повстречав человека, вы только можете поверить, что он будет развиваться, расти и приобретать новые привычки, но в основном этот человек не измениться", – говорит эксперт Мег Ректор.
Не затягивайте, если вам неинтересно
Часто люди стараются быть очень вежливыми и боятся попрощаться с человеком, даже если понимают, что у них ничего не получится. Поэтому, если вы осознали это во время первого свидания, не стоит продолжать встречи. Вежливо распрощайтесь и разойдитесь в разные стороны.
"Честный конец бесперспективных отношений оправдан, потому что это позволяет им обоим спокойно двигаться в желаемом направлении. Никто не хочет, чтобы его "держали про запас", – считает Мэг Ректор.
Поэтому, не затягивайте с этим. По словам психолога, это так же просто, как отправить короткое сообщение: "Было приятно познакомиться, но я не думаю, что мы подходим друг другу. Удачи!".