Не все люди могут легко найти новые отношения, и после нескольких попыток их переполняет разочарование. Поэтому мы подготовили рациональные советы и правила, которые вам помогут.

Издание Elle опубликовало несколько подсказок от психологов, которые помогут начать отношения. Главное запомнить эти пять правил "не".

Интересно Как не испортить первое свидание: основные ошибки девушек, которых нужно избегать

5 рациональных стратегий, которые помогут найти любовь

Не ищите единственную/единственного

Чем быстрее человек выбросит из головы мысль, что где-то по Земле его ищет родственная душа, тем быстрее он сможет встретить реального партнера с соответствующим набором качеств.

Психолог Зак Бриттл советует не верить в сказки о том, что карма, бог или судьба пришлют вам вторую половинку. Начало отношений сводится к одному: осознанному выбору быть с конкретным человеком, познав его черты, привычки и тому подобное. Поэтому, "выключите" режим романтического восприятия действительности.



Не ищите идеального человека для отношений / Кадр из фильма

Лучше использовать на первой встрече вдумчивую беседу, которая поможет оценить совместимость и очевидные проблемы. Так вы увидите шансы на успех.

"Старайтесь думать о первом свидании как о полезном упражнении, которое помогает понять, чего вы хотите в отношениях. Уже на этапах знакомства наметятся более перспективные отношения, Если вы сосредоточитесь на том, чего хотите", – говорит психолог.

Не делайте высоких ставок

Ища любимого человека, вы можете растеряться среди незнакомых лиц. Поэтому со временем вы можете установить определенные критерии и требования к партнерам, с которыми захотите начать отношения. Но не стоит так тщательно присматриваться к людям, ведь встретить вторую половинку вы можете в любой момент.

Также эксперты советуют не ждать невозможного от партнера, с которым запланировали свидание. "Планируйте знакомство, не привязываясь к результату. Ведите себя естественно, будьте собой и верьте, что только так вы получите еще одну возможность найти любовь или опыт", – объясняет психолог Грег Кейсон.

Не пейте алкоголь на первом свидании

Алкоголь способен искажать сознание и преувеличивать потенциальную взаимосвязь. Как говорит одна популярная актриса: "Если во мне два бокала шампанского, я могу ощутить химию с кем угодно".

Читайте также Не внешность: парни рассказали, что им на самом деле нравится в девушках

"Поэтому, если вы понимаете такие ощущения от алкоголя, то объявите сухой закон на свиданиях. Да, алкоголь снимает нервное напряжение, но к тому же приглушает способность рационально мыслить и, следовательно, занижает стандарты", – говорят психологи.

Позвольте себе уверенно взять свидание под контроль без алкоголя и выясните, действительно ли этот человек достоин вашего времени.

Не придумывайте того, чего нет

Не надо выдумывать идеального парня/девушку. Скажите твердое "нет" мыслям, типа "Он был бы идеален, если бы умел еще шутить" и тому подобное. Если вы всерьез задумали изменить любимого человека ради любви к вам, то еще раз подумайте. Потому что это точно плохая идея.

"Любовь сильна, но она не превращает грязных людей в "чистюль" или пастухов в принцев. Повстречав человека, вы только можете поверить, что он будет развиваться, расти и приобретать новые привычки, но в основном этот человек не измениться", – говорит эксперт Мег Ректор.

Не затягивайте, если вам неинтересно

Часто люди стараются быть очень вежливыми и боятся попрощаться с человеком, даже если понимают, что у них ничего не получится. Поэтому, если вы осознали это во время первого свидания, не стоит продолжать встречи. Вежливо распрощайтесь и разойдитесь в разные стороны.

"Честный конец бесперспективных отношений оправдан, потому что это позволяет им обоим спокойно двигаться в желаемом направлении. Никто не хочет, чтобы его "держали про запас", – считает Мэг Ректор.

Поэтому, не затягивайте с этим. По словам психолога, это так же просто, как отправить короткое сообщение: "Было приятно познакомиться, но я не думаю, что мы подходим друг другу. Удачи!".