Дарить ребенку подарки можно на праздники или просто так. Психологи говорят, что не стоит бояться избаловать ребенка, главное – нельзя заменять подарками свою любовь, внимание и общение.

Где проходит граница между подарком и родительской любовью, как правильно выбирать подарки детям и что дарить нельзя – рассказала изданию Mind психолог Ольга Голубицкая.

Интересно Почему родители не могут договориться с детьми: главные ошибки

Можно ли избаловать ребенка подарками

Психолог отмечает, что нельзя избаловать ребенка подарками, можно неправильно выстроить с ним отношения. Если детвора будет бесконтрольно требовать подарков, как внимания и любви родителей, то поведение ребенка может впоследствии стать провокационным.

"Ребенок привыкает к тому, что можно "выманивать" подарки и будет требовать их, потому что это единственный язык отношений, который ему знаком", – говорит Ольга Голубицкая.

Кроме того, подарок может навредить, когда ребенка "покупают": "Я подарю тебе вот это, если ты напишешь контрольную на отлично". Это будет вызывать зависимость.



Дарите подарки просто так или на праздник, без условий / Фото teddyclub

Что означают подарки для детей? По словам психолога, сам по себе феномен подарка для ребенка – это один из показателей любви и принятия, доказательство того, что ребенок желанный и ему рады в этой семье.

С какого возраста можно дарить подарки детям

Игрушки можно дарить с любого, но стоит обращать внимание на инструкцию на упаковке. Также важно наблюдать, чем интересуется ребенок, какие у него есть хобби. Всегда можно спросить, что он хочет. Тогда ребенок чувствует заинтересованность и внимание со стороны мамы и папы или других близких людей.

Что нельзя дарить детям

Ольга Голубицкая считает, что желательно не дарить малышам гаджеты. Также не стоит преподносить еду как подарок – например, сладости, чтобы не вызвать у ребенка зависимость.

Есть ли ограничения в количестве подарков? Психолог говорит, что не стоит дарить подарки только на день рождения и Новый год или только пять подарков, потому что ребенку исполняется пять лет. Важно, чтобы в семье был баланс. О количестве нужно договариваться. Например, старшему дарят три подарка – и младшему тоже столько же.

Читайте также Папа сделал сюрприз детям, неожиданно вернувшись домой из армии: волшебная реакция в фото

Как правильно дарить подарки

Подарки стоит дарить лично, лицом к лицу: наклониться к ребенку или присесть. Рассказать, как покупался подарок. Например: "Помню, как ты хотел эту книгу и просил у меня, я ее купила. Пусть она приносит тебе радость". Аргументация говорит о том, что вы обратили внимание на желание ребенка, заметили его потребности.

Но также можно вручить ребенку подарок на расстоянии, если так сложились обстоятельства. К примеру, когда родители в командировке, то подарок может принести бабушка со словами: "Мама сейчас далеко, ты ее обнять не можешь, однако она приготовила тебе подарок заранее". Ребенку будет знать, что о нем помнят.

Но неправильно дарить подарки по бартеру, то есть ставить условия: "Я дарю тебе, если..", "Куплю тебе, когда...". Потому что это уже варианты "покупки" ребенка.