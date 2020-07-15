Почти все маленькие дети очень любят купаться. Но молодые родители не всегда знают, как делать это правильно. Поэтому мы подготовили для вас советы, которые помогут сделать водные процедуры приятными для детей и их родителей.

Когда начать купать малыша? Если вы не получили рекомендаций от врача, то купание новорожденных можно проводить на следующий день после возвращения домой, пишет Lady.Tochka.

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Продолжительность первого его может составлять 5-8 минут, а с каждым днем ​​стоит увеличивать время водных процедур (когда малышу исполнится месяц, купать его можно до 30-40 минут).

Какая должна быть температура воды? Оптимальная температура воды для купания ребенка – от 34 до 37 градусов, а температура воздуха желательно чтобы была – 20-22 градуса.

Поэтому эксперты поделились правилам купания новорожденных, которые помогут сделать привычные процедуры приятными и для детей, и для их родителей. Для начала, следует правильно организовать этот процесс, чтобы удовольствие было максимальным.



Купание ребенка дома / Фото huggies

Правила купания младенцев

Купите необходимые аксессуары

Для купания ребенка вам понадобится специальная ванночка, детское мыло или средство для купания младенцев, масло или бальзам для тела, зеленка (для обработки пупка), защитный крем или мазь для попки.

Новорожденного ребенка стоит купать в чистой воде, без добавления трав, чтобы она не вызывала аллергическую реакцию.

Также эксперты советуют взять специальные игрушки для купания, которые помогут малышу полюбить водные процедуры. Сначала можно брать резиновые фигурки животных, а уже старшему карапузу предложите другие игрушки, с которыми он играет.

Выберите подходящее время

Купать новорожденных малышей нужно каждый день в то же время, чтобы ребенок привык к определенному режиму. Лучше всего это делать вечером перед сном, ведь теплая вода расслабляет и успокаивает, и малыш быстрее уснет.

Подготовьтесь

Приготовьте сразу мягкое махровое полотенце, пеленки, чистую одежду. Ванночку помойте теплой водой с мылом и облейте кипятком. После этого наберите воду (ее температура должна составлять 36-37˚С). А на дно ванночки постелите специальный коврик, который предотвратит скольжение ребенка.

Сохраняйте спокойствие и создайте для ребенка ощущение безопасности

Одной рукой придерживайте ребенка под спинку, чтобы голова малышей лежала у вас на предплечье. А другой рукой намыльте и сполосните головку ребенка, а затем помойте животик, ножки и попу. И не мочите пупок, если он еще не зажил.



Держите головку ребенка во время купания / Фото Shelly

Во время купания эксперты советуют разговаривать с карапузом, напевать ему песенки. Это поможет малышу успокоиться и чувствовать себя в безопасности.

Вытяните ребенка из воды

После купания извлеките ребенка из воды и промокните кожу малыша полотенцем. Если пупочная рана еще не зажила, обработайте ее так, как советовал педиатр. Кожу ребенка, которому всего три месяца, смажьте детским маслом, а для более старшего малыша используйте детский бальзам для тела.

На ягодицы нанесите крем или мазь, котораая уберегает от опрелости. После этого оденьте ребенка. Теперь малыша ждет спокойный сладкий сон.