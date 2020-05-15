Как правильно закончить отношения с партнером: объяснение психологов

Разрыв отношений с любимым человеком – это всегда больно. Не обойдется без переживаний, сомнений сложных эмоций и чувства внутреннего опустошения. Итак, советы, как правильно закончить отношения, чтобы избежать обид, читайте в материале.

Психологи из Университета Бригама Янга в США провели совместное исследование с профессором лингвистики Аланом Меннингом и Николь Амари из Университета Южной Алабамы. По их словам, в начале серьезного разговора лучше использовать вступительные фразы-штампы типа "нам нужно поговорить", пишет издание Сегодня.

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Поэтому если вы хотите сказать какую-либо плохую новость своему партнеру, то не нужно "ходить вокруг да около", а лучше сказать все как есть, как бы это не огорчало человека. Говорите обо всем сразу и без намеков.

И тем не менее, совсем безболезненно расстаться невозможно, единого "рецепта" разрыва нет. Но ученые подсказали, чего не стоит делать перед тем, как вы решили разорвать отношения.

В преддверии важного разговора не нужно вести себя так, будто все хорошо и проблемы нет.

А для того, чтобы поставить точку, не нужно идти в любимое кафе, заказывать любимый коктейль и так говорить о том, что вы хотите расстаться. Потому что таким образом ваш потенциально бывший партнер будет чувствовать себя неприятно, преданным и растерянным,

– говорят эксперты.

Психологи издания The Village считают, что не нужно тянуть до последнего, чтобы принять решение о разрыве. Так как в состоянии напряжения, кризиса и глубокого разочарования у вас будет меньше шансов завершить отношения цивилизованным разговором.



Постарайтесь успокоиться перед серьезным разговором / Фото Pinterest

"Сконцентрируйтесь на своих потребностях, а не на недостатках партнера – это первый шаг к конструктивному разговору о разрыве. Не стоит отстаивать позицию "мой партнер невыносим" или думать "партнер идеальный, просто я всегда все разрушаю, поэтому должен уйти", – говорит психолог Антон Федорец.

А психолог Наталья Шарыгина уверяет, что любое сообщение в сложном разговоре должно быть построено на четырех шагах: это наблюдение – чувство – потребность – просьба.

Наблюдения – это объективные факты

"Я заметил/ла, что мы больше месяца никуда не ходим вдвоем и все реже разговариваем" или "В прошлую среду я попросил/ла тебя о том и о том"; "Позавчера ты сказал, что категорически против моего участия в этом проекте".

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Чувства

"Мне грустно и не хватает поддержки, я чувствую себя ненужной/ым".

Потребности

"Мне важно, чтобы в отношениях я мог/ла делиться своими переживаниями" или "Мне важно, чтобы мой парень/девушка не критиковал мои увлечения".

Просьба о конкретных действиях

Этот метод хорошо подходит и для решения обычных бытовых споров, но в случае разговора о разрыве вместо просьбы будет вывод: "Поэтому я хочу завершить наши отношения".

И помните, насколько серьезно вы бы не подготовились, вряд ли вы останетесь уравновешенным и спокойным. Но никто этого и не требует: если вас переполняют эмоции, говорите о них, хотите плакать – плачьте.