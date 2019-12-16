Праздник приближается: 8 веселых семейных традиций, которые следует сделать до Нового года

Новый год – это, пожалуй, единственное событие, которое ежегодно отмечают во всех странах и на всех континентах. Ниже опубликовано несколько идей для всех членов семьи, чтобы сделать период до Нового года или рождественских праздников более увлекательным для вашей семьи.

Интересные семейные традиции к Новому году

Напишите письма к святому Николаю

Если вы еще этого не сделаете, обязательно напишите письма к святому Николаю и даже к Деду Морозу. Ведь это веселая семейная традиция, а вы получите подарки, которые действительно хотите. Как написать письмо Святому Николаю – читайте здесь.

Также вы можете в несколько раз их свернуть, чтобы они стали маленькими, и повесить на елку. Такими идеями поделилось издание Parents.

Интересно! Выходные в декабре 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы

Украсьте вместе елку

Елка является важнейшим символом Нового года в каждом доме в течение нескольких недель. Поэтому обязательно всей семьей (можете даже включить рождественскую музыку или фильм) украсьте праздничное дерево и повесьте светодиодную гирлянду. Такая традиция очень веселая и поможет детям окунуться в магию праздника.

Выпекайте печенье вместе с детьми

Привлеките детей к приготовлению праздничной выпечки. Ведь дети любят выдавливать формы из теста и украшать уже готовое печенье. Дети будут в восторге от такой традиции и после приготовления смогут полакомиться любимым печеньем.



Выпекайте рождественское печенье с детьми / Фото Unsplash

Проведите вечер с какао накануне Рождества

Введите такую ​​вкусную традицию – насладитесь всей семьей горячим какао и рождественским печеньем. Также вы можете украсить ваш горячий напиток мини-зефиркамы, конфетами, взбитыми сливками и другими сладостями.

Прогуляйтесь под праздничными огнями

Если ваш дом не горит гирляндами, то вы можете прогуляться под праздничными огоньками в городе. Ведь почти каждое заведение украшают к празднику. Можете взять для прогулки печенье и термос с горячим какао или чаем.

Интересно! Как рассказать ребенку правду о святом Николае: интересный способ

Надевайте рождественский наряд

Очень символичным и праздничным является рождественская одежда с изображением елок, оленей Санты или различными зимними узорами. Сделайте такую ​​милую рождественскую традицию – в этот период носите рождественские свитера или пижамы, которые помогу вам почувствовать праздничную атмосферу.



Купите одинаковую одежду для всей семьи на праздник / Фото Uamodna

Смотрите один и тот же праздничный фильм ежегодно

Выберите любимый фильм всей семьи для просмотра вечером в период подготовки к празднику. Это может быть "Один дома", "Ночь перед Рождеством" или "Гарри Поттер" и другие. К фильму можете взять символическое какао и рождественское печенье или даже попкорн с кока-колой.

Дарите подарки

Детям понравится традиция открытия подарков до праздника. Да, вы можете выбрать милый подарок, который можно открыть еще до Нового года. Пусть дети уже наслаждаются новыми игрушками и станет немного счастливее.