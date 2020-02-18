Предложение из космоса: мужчина запустил кольцо на высоту 27 тысяч метров – невероятное видео

Пилот военно-воздушных сил США Стюарт Шипп решил запустить кольцо на высоту более 27 тысяч метров, чтобы сделать своей любимой предложение руки и сердца.

Как девушка об этом не догадалась? Стюарт с любимой Мари Лисман и друзьями запланировали отправить в небо памятную монету 13-й бомбардировочной эскадрильи ВВС на метеозонде (беспилотном аэростате из резиновой оболочки), передает The Dialy Mail.

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Однако за несколько секунд до взлета воздушного шара, парень заменил монету копией обручального кольца. А все потому, чтобы его невеста нашла его сразу, как воздушный шар вернется на землю.

И у Стюарта все получилось, ведь парень использовал свои знания в области авиационной техники и практические навыки своей работы пилотом. К тому же, несколько раз накануне он запускал в атмосферу монеты.



Кольцо поднялась на 27 тысяч метров / Скриншот из видео

На видео видно, что когда метеозонд достиг высоты более 27 тысяч метров, шар взорвался, а кольцо полетело обратно на Землю.

Стюарт, Мари и их друзья нашли остатки метеозонда на кукурузном поле благодаря GPS-навигатору. Однако вместо монеты девушка увидела обручальное кольцо. Тогда парень быстро опустился на колено и сделал предложение любимой. Девушка согласилась.

Смотрите видео: мужчина запустил кольцо на высоту 27 тысяч метров