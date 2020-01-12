Предложение в кинотеатре: парень заменил героев мультика на себя и свою девушку – видео

Житель Нью-Йорка заменил главных героев "Спящей красавицы" на себя и свою девушку, чтобы сделать ей предложение. Автор пол года создавал ролик, а потом арендовал кинозал и пригласил возлюбленную посмотреть ее любимый мультфильм. Отредактированная версия сначала сбила девушку с толку, но когда она поняла, что происходит, расплакалась.

В соцсетях набрал популярность ролик, в котором американка смотрит в кинотеатре "Спящую красавицу", но не догадывается, что ее парень спланировал сделать ей предложение.

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Режиссер короткометражек и рекламных роликов Ли Лочлер потратил шесть месяцев на изменение ключевой сцены из любимого мультфильма своей девушки Стхути Дэвид "Спящая красавица". Лочлер позвал свою возлюбленную посмотреть мультфильм, арендовал целый зал в кинотеатре Бруклина и даже пригласил на сеанс друзей и родственников.

Впоследствии он опубликовал в соцсетях ролик с реакцией своей девушки на необычное предложение. В видео Дэвид сначала не понимает, что происходит на экране. Ведь в мультфильме похожий на Лочлера принц целует измененную "версию" Авроры, после чего с экрана "бросает" коробку с обручальным кольцом в руки парню и просит быстрее сделать предложение.

"Я люблю тебя всем сердцем, желудочками, предсердиями и клапанами... Она кардиолог!, – объяснил автор ролика и добавил: "Согласна ли ты жить долго и счастливо со мной?". Между тем персонажи мультфильма нетерпеливо ждали ответа. И когда Дэвид сказала "Да", ролик на экране заканчивается финальными сценами "Спящей красавицы", а аудитория начинает аплодировать.

Смотрите видео предложения в кинотеатре: