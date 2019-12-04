Прибыльные стартапы: три истории семейного бизнеса

Создать собственный бизнес может не каждый. Ведь существуют определенные риски: компания может прогореть, а партнеры "кинуть". Поэтому в Украине все большую популярность набирает именно семейный бизнес, поскольку партнером является человек, которому ты доверяешь.

Издание Bigvill поделилось историями трех семей, которые не побоялись поставить на кон стабильность личной жизни и открыли общее дело.

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Гик-кафе Heroes

Свой бизнес Антон и Елена Радивиловы, которые в браке уже 11 лет, начинали развивать в интернет-плоскостях. Муж создавал сайты, а жена занималась его пиаром и занималась продажами в сети. Уже гик-кафе стало первым проектом в оффлайне.

Почему гик-кафе? Пара признается, что они сами гики «до мозга костей» (это люди, увлеченные современными технологиями). У них возникла идея проводить больше времени в компании единомышленников, поэтому пара решила открыть антикафе в стиле поп-культуры. Идеей было создание места всем: любителям аниме, комиксов, игр, кино и музыки.



Антон и Елена Радивиловы / Фото bigvill

"Конечно, всегда приятно начинать дело с человеком, который точно от тебя не уйдет – независимо от результата или чего-то еще. Мне кажется, это работает не только в случае с браком: нашел надежного человека – скорее всего бизнес выйдет", – рассказал Антон .

Пара признается, что основное преимущество семейного дела в сбалансированности процесса. Ведь к незнакомому человеку нужно еще найти подход.



Гик-кафе Heroes / Фото bigvill

Вообще, я заметила, что когда мы открыли Heroes, мы стали меньше ссориться. Мы сплотились вокруг нового дела, а бытовые вопросы кажутся мелкими и несущественными. А всеобщее восхищение пошло на пользу отношениям: мы стараемся совершенствоваться в одном направлении, больше друг другу помогать,

– сказала Елена.

Языковой центр Lighthouse

Анастасия Ганжа и Хассан Таяшури познакомились около шести лет назад. Они оба увлекались музыкой, а впоследствии нашли еще один общий интерес – изучение языков.

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"Языки, можно сказать, наше семейное увлечение. Когда мы с Настей начали встречаться, я стал подрабатывать репетитором в IT-компаниях. Мне очень понравилось, с каким усердием мои ученики занимаются английским, а сам я с большим интересом изучал русский", – сказал Хассан.



Анастасия Ганжа и Хассан Таяшура / Фото bigvill

Анастасия в то время работала в IKEA маркетологом, а в свободное время занималась изучением языков. Так у пары возникла идея создания учебного центра. Поэтому вместо громкой свадьбы с друзьями они устроили небольшой семейный праздник, а сэкономленные деньги вложили в открытие своего дела.

Семья шесть месяцев занималась подготовкой: разрабатывали дизайн помещения, работали над логотипом и тому подобное. Выбрали название Lighthouse ("Маяк"). Когда собрали нужную сумму, приступили к созданию центра.



Анастасия и Хассан с друзьями / Фото bigvill

Классно, когда два человека, сильно увлеченных одним делом, работают вместе. Так гораздо проще воплощать идеи в жизнь, не боясь кого-то обидеть или столкнуться с непониманием,

– сказала Анастасия.

Она подчеркивает, что бизнес в отношениях – это дополнительный вызов, ведь к повседневным жизненным проблемам добавляются еще и профессиональные.

"Помогает осознание, что дело общее: это как общий ребенок, которому от частых ссор точно не станет лучше. Зато в результате смотришь на результат и радуешься своему терпению и умению уладить конфликт", – добавляет женщина.

Мобильный тапас-бар "Коза"

Ирина и Евгений Козаченко решили создать доставку испанських закусок тапас.

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"Мы прикинули возможный доход, клиентов и в августе 2015 года выступили на одном из городских маркетов пищи. Сначала идея казалась авантюрой, потому что до нас этим никто не занимался и не было никаких гарантий, что они понравятся хоть кому-нибудь в городе", – сказал Евгений.

Однако со временем задумка переросла в довольно развитую систему доставки, которая успешно развивается и скоро, вероятно, станет тапас-баром – уже более серьезным проектом.



Евгений и Ирина Козаченко / Фото bigvill

Евгений рассказал, что в начале открытия дела ему помогала популярность организатора банкетов и свадеб: организуя вечеринку или презентацию, он заодно предлагал и фуршет. Так, начались доставки и среди клиентов начали говорить о закусках. Стартовый капитал также взяли с его основной работы.

Тапас – или, как мы их в шутку называем, "бутербродики с инстаграма" – это закуска к вину. Хлеб-гриль с какими-то хитрыми начинками – ни с маслом и колбасой, а с гуакамоле и креветками или с голубым сыром и грушей.



Ирина Козаченко сама производит закуски тапас / Фото bigvill

"Все эти рецепты разрабатывает и придумывает Ира, а я все также занимаюсь поиском заказчиков благодаря своему ивент-агентству. Наше дело строится на человеческих отношениях. Мы в браке уже 9 лет, и это нам помогает: наши споры все-таки о поиске истины, а не о выяснении отношений ", – сказал мужчина.

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Он добавляет, что жена Ирина здорово балансирует в работе, ведь "когда работает только один из супругов, у того, кто остается дома, часто появляется время, а может даже и причины себя чем-то накрутить, а если оба заняты интересным делом, то времени на всякую ерунду не остается ".