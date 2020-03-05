Прибыльный бизнес: муж и жена создали миллиардную компанию, чтобы чаще быть вместе

Жена и мама Робин Джонс была недовольна тем, что ее муж много работал и мало времени проводил с ней и детьми. Поэтому она придумала гениальную идею – создать компанию по продаже полисов страхования, в которой теперь работают они оба.

Это история Робин и Марка Джонсов – юных влюбленных из Летбриджа, Канада, котоые поженились, едва окончив старшую школу, пишет издание Forbes.

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Марк сразу нашел работу – работал водителем грузовиков в компании по производству удобрений, которая принадлежала отцу жены. Впоследствии через два года он поступил в Университет Альберты.

В 1985 году семья жила в Калгари с тремя детьми на зарплату Марка как финансового аналитика, которая составляла 18 000 канадских долларов в год (около 330 тысяч гривен). Робин вспоминает: "Я все готовила сама, шила большую часть детской одежды. Я экономила на всем подряд, и мы все еще не могли свести концы с концами".



Марк и Робин Джонс / Фото The Muse

Уже в 1991 году Марк нашел работу в международной консалтинговой компании Bain, однако его образ жизни с постоянными командировками едва не превратил Робин в мать-одиночку. В 2002 году женщина домохозяйка решила перепродавать дома. Но быстро бросила это занятие.

А все из-за проблемы в сотрудничестве с другими страховыми агентами, которые не могли ответить на ее вопросы. Она решила, что справится лучше них, и сама стала агентом.

Как жена создала собственную страховую компанию

Робин получила лицензию быть агентом и в 2003 году основала агентство, вызвав недоумение у друзей и семьи, которые знали, что Марк хорошо зарабатывает. А в 2004 году Марк решил уволиться из Bain и вместе с ней развивать фирму, которая сейчас называется Goosehead Insurance.

Интересно, что первые два года ни Марк, ни Робин не получали зарплату, однако в 2006 году дела компании пошли вверх. Их бизнес выглядел как типичное агентство – это небольшая фирма с несколькими агентами, которые работают в одном районе.

Нововведения, которые принесли прибыль агентству

Важным нововведением учредителей Goosehead стало решение разделить функции агентов. "Мы быстро поняли, что продажами и поддержкой клиентов должны заниматься совершенно разные люди", – сказала Робин. Так, убедить продавцов позволить кому-то еще решать проблемы их клиентов было нелегко.

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Впоследствии франшизу их компании купил Коллин Фауп. За шесть лет сотрудничества с Goosehead он создал крупное агентство – 1 800 полисов стоимостью 2,9 миллиона страховых премий в год.

"Для такого числа полисов мне понадобились бы шесть агентов клиентской поддержки на полную ставку, офис-менеджер, который бы занимался кадровыми вопросами. Сейчас у меня есть я и два страховых агента, больше никого. Goosehead берет на себя все остальное", – сказал мужчина.

Вторым новшеством компании стал отказ от расходов на рекламу в пользу реферальной системы. Также Goosehead нанял молодых сотрудников, которые только выпустились из колледжа. Они были энергичны и работали на благо компании.



Офис компании Goosehead Insurance / Фото franchisetimes

Так, в первом квартале корпоративные агенты и 501 франшиза принесли 147 миллионов долларов страховых премий. Чистый доход достиг 7,3 миллиона долларов. После выхода на биржу акции Goosehead выросли почти в четыре раза, в результате чего компания оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Семье Джонс принадлежит 56%.

Кем работает в компании ныне семья Джонс

Марк работает ныне генеральным директором и рассчитывает за свою жизнь сделать Goosehead крупнейшим продавцом полисов личного страхования в США.

Робин сейчас – заместитель главы правления Goosehead, занимается подбором кадров и руководит программой обучения для женщин, но сейчас сняла с себя часть обязанностей, чтобы проводить время с внуками и мужем.

Работают ли их дети в компании? Как-то их 12-летний сын работал на позиции уборщика, но его потом уволили. С тех пор он успел найти свой карьерный путь и сейчас, в 27 лет, работает аудитором в Goosehead.