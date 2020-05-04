Принтер – развлечение на карантине и инструмент для домашнего офиса

Вынужденная изоляция существенно повлияла на нашу жизнь. Нам пришлось изменить множество своих привычек и ежедневных ритуалов. Кто-то перенес домой рабочее место, а кому-то пришлось организовать детсад или школу прямо под крышей своего дома. Каждый день мы используем различные инструменты для работы и развлечений, но я хочу рассказать вам, как обычный домашний принтер может упростить вам жизнь.

"Для чего мне принтер?"

Вы сразу можете задать такой вопрос и я с удовольствием расскажу. Такая обычная вещь, как домашний принтер, может сильно облегчить вам жизнь, особенно сейчас – в условиях, когда нужно работать из дома и одновременно развлекать и обучать детей. Для всего этого и даже большего – принтер обязательно пригодится.

С подходящей моделью можно в любой момент распечатать необходимую для работы информацию или документ. Если дома есть дети – для них принтер может стать почти неисчерпаемым источником развлечений. С его помощью детей можно подготовить к занятиям. Наконец, вы всегда можете распечатать важное семейное фото и прикрепить его на холодильник.

В последнее время принтеры стали очень "умными" и практически автономными. Можно выбрать модель, которую не обязательно подключать к компьютеру. Достаточно познакомить ваш принтер с сетевым роутером и им можно будет управлять с помощью обычного смартфона. Это избавит вас от необходимости печатать все, что угодно вашей детворе, просто покажите школьникам, как это сделать с помощью их смартфона и они прекрасно справятся.



Домашний принтер – незаменимый инструмент

Правда здесь понадобится модель с вместительным отсеком для чернил и у меня для вас есть замечательный совет. Для всех вышеописанных случаев прекрасно подходят принтеры модели Pixma G от Canon. Они имеют встроенную чернильницу с большим запасом краски, уровень которой очень удобно отслеживать. К тому же, эти принтеры супер-экономные. Комплекта чернил при покупке хватит на 7 тысяч цветных и 12 тысяч черно-белых страниц, а это около 3-х лет ежедневной печати без дополнительных затрат.

Сейчас я расскажу вам подробнее о том, как с помощью домашнего принтера и портала Creative Park значительно облегчить жизнь себе и всей семье.

Учеба

Так уж случилось, что школьники остались дома и вынуждены учиться дистанционно, а это создает дополнительную нагрузку на родителей. Если вы также работаете из дома и не можете постоянно развлекать детей, принтер существенно поможет вашим детям в учебе.

На вышеупомянутом портале Creative Park удобно сгруппированы десятки материалов, которые дети могут применить в учебе. Среди них есть таблицы умножения, шаблоны календаря с цветными метками и расписания занятий. Также там можно найти алфавитные карточки для распространенных языков, которые дети изучают в школе. Для младших классов на сайте доступны шаблоны интерактивных головоломок, наглядных математических досок, карточек с животными, предметами и силуэтами, и еще много разных учебных материалов.



Шаблоны помогут детям в учебе

Кроме того, на сайте собраны материалы, которые помогут ребенку понять, как устроены те или иные вещи в мире. Некоторые даже помогут объяснить важные теории.

К примеру, можно загрузить, распечатать и собрать модель Солнечной системы. Она также станет прекрасным дополнением для школьного проекта.

Или можно загрузить и собрать модель, которая демонстрирует и объясняет суть теории Коперника, а это гарантированно поможет сделать учебный материал более интересным и понятным. Кроме того, для многих моделей, кроме шаблонов, доступные инструкции, объясняющие, как все нужно складывать.

Бумажные модели помогут детям в учебе

Здесь доступны модели телескопа, ракеты, лунного модуля, шаттла, солнечных часов и даже гидроэлектростанции в разрезе. Также доступны модели десятков животных, растений и даже динозавров.

Домашний офис

Домашний принтер станет незаменимым инструментом в домашнем офисе. С его помощью вы сможете напечатать фото, распечатать календарь или рабочий план, который поможет отслеживать выполнение поставленных задач.

Информация в цифровом виде не такая удобная, как может показаться на первый взгляд. Часто нужно что-то распечатать, особенно, если необходимо иметь такую информацию под рукой постоянно. Так удобнее вносить изменения и заметки, а листок с исправлениями можно отсканировать и отправить по электронной почте.



При работе дома принтер – необходимый инструмент

Неожиданной задачей может стать необходимость гармонично вписать офисную технику в интерьер. Если, по вашему мнению, современная техника в вашем интерьере будет неуместной, в деле поможет просторный ящик, а в идеале – выдвижная полка.

Вы также можете сформировать отдельное место для домашнего офиса. Сейчас это более чем актуально. В таком случае принтер станет отдельным акцентом на том, что именно эта зона является отдельным рабочим местом. Это даже поможет лучше настроиться на работу и сосредоточиться.

Игрушки для детворы

Если в вашей семье есть дошкольники они могут весело провести время, создавая разнообразные игрушки. На Creative Park есть отдельный раздел, где собрано множество шаблонов простых настольных игр, животные и фигурок.

Вы прекрасно проведете время с детьми помогая им собрать собственную настольную игру и пройти ее. Кроме того, это может существенно помочь занять ребенка интересной и развивающей работой во время, когда вам самим нужно работать.



Шаблон для настольной игры

Детвора сможет самостоятельно разрисовать различные элементы, только дайте детям набор цветных карандашей. Такие занятия развивают воображение и детское творчество. Так вы сможете занять детей интересными задачами, а после того, как они закончат, можно весело провести время всей семьей.

На сайте Creative Park вы найдете десятки разнообразных игрушек, головоломок, пазлов и наборов для обучения, создавать которые можно с помощью обычного принтера и бумаги.



Шаблоны животных различной сложности

Кроме того, там можно найти множество фигурок животных, транспорта и архитектурных сооружений, которые заинтересуют ребенка любого возраста, ведь для сборки доступны как обычные 2D рисунки, так и продвинутые 3D пазлы, из которых можно собрать как простые дома, так и космические ракеты и даже лунный модуль.

Развлечения для всей семьи

Домашний принтер может помочь полезно и весело провести время в кругу семьи. Например, вместе с детьми можно изготовить альбом для фотографий. На сайте Creative Park собраны комплекты для начинающих, которые помогут вам изготовить свой первый альбом. Все, что нужно, только загрузить схему и следовать указаниям.

Сделайте альбом для семейных воспоминаний вместе

Пока все сидят по домам, устройте сюрприз родным и отправьте им настоящую открытку сделанную собственноручно. Бабушки и дедушки непременно обрадуются такой неожиданности от детей и внуков. Открытки можно сделать не обычные, а объемные – гораздо интереснее.

Вы уже знаете что делать. Загружаете схему на сайте Creative Park, распечатываете ее, вырезаете и собирайте по инструкции. На сайте можно найти открытки различной сложности. Потренироваться вместе с детворой можно на простых изделиях, а потом уже перейти к более сложным многослойным открыткам.

Кроме указанных вариантов, на Creative Park можно найти массу других бесплатных материалов. Изготовление изделий из бумаги своими руками позволит весело и интересно провести время вместе с детьми.

Как видите, обычный домашний принтер будет полезен не только для домашнего офиса. С его помощью можно развлечь детей и отвлечь их созданием интересных бумажных игрушек. Пока вы работаете, дети будут играться и не будут отвлекать вас от работы, а после ее завершения можно весело провести время вместе. Кроме того, принтер станет незаменимым помощником в учебе и работе.