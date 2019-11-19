Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса

Сейчас все офисы оборудованы профессиональными принтерами, однако многие пользователи не отказались бы иметь такого "помощника" и у себя дома. Благодаря этому маленькому устройству можно значительно упростить себе жизнь.

Однако на рынке представлено столько разнообразных принтеров для дома и для офиса, вы банально можете растеряться при выборе. Как определиться, какой принтер купить и какой подходит именно для вас? Очень просто, если вы не будете забывать о нескольких основных пунктах при выборе устройства.

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Как выбрать принтер?

Прежде всего, вам нужно определиться с тем, для каких задач вы будете использовать своего нового "помощника". Для этого нужно дать ответ всего на несколько вопросов:

Для создания каких материалов вы собираетесь его использовать – текстовых или графических?

Важна ли для вас высокая скорость печати?

Какое максимальное разрешение печати вас устроит?

Нужны ли функции печати без полей и двусторонняя печать?

Какую технологию печати он будет поддерживать – струйную или лазерную?

Если вы смогли ответить на эти вопросы, тогда перейдем к основному – к выбору необходимого устройства.

Универсальный принтер для разного типа задач

Вы считаете, что устройство не может одновременно быть крутым при печати текста и фото? Тогда вы точно ошибаетесь!

Например, принтер Canon Mega Tank сможет напечатать 12 тысяч черно-белых и 7 тысяч цветных страниц. Это сильно пригодится в период контрольных, рефератов и праздников. Как? Вам не придется искать, где можно распечатать большие тексты, даже если они с картинками. Вы просто отправляете на печать необходимые документы одним кликом и все – магия быстрой печати.

Вы уже закончили обучение в школе или университете и совершенно не думаете о печати таких крупных работ? Ну что же, скоро праздники и вы точно захотите изменить вид своей квартиры. С Canon Mega Tank это сделает легко и просто. Вы можете украсить свой дом в стиле американских сериалов и развесить огромные цветные буквы рядом с елкой. Или распечатать фото своих родных и напомнить себе о счастливых моментах своей жизни. К тому же Canon Mega Tank может вам напечатать 2 тысячи цветных фото.

Принтер дома пригодится и в случае, если вы приобрели билеты онлайн, и не уверены, считают ли ваши билеты на стадионе или в вагоне с телефона. Или даже банально для подстраховки – вдруг ваш телефон разрядится.

Удобный в использовании

Для обеспечения удобного и быстрого печати в отдельных моделях Canon Mega Tank предусмотрена поддержка Wi-Fi и совместимость даже с мобильными операционными системами. Достаточно лишь установить сопутствующее мобильное приложение Canon PRINT для iOS и Android. Конечно устройство можно подключить и к стационарному компьютеру через обычный USB.

Скорость и качество печати

Принтеры Canon Mega Tank всего за одну минуту смогут напечатать 8 монохромных или 5 цветных страниц. Так же в минуту принтер сможет распечатать фотографию размером 10х15 см.

Но главное отличие и преимущество перед конкурентами не в скорости, а в высоком качестве печати, которую обеспечивает фирменная технология FINE с гибридной системой подачи чернил: черный – для четкого текста, цветных пигментов – для ярких фотографий без полей вплоть до формата A4.

Экономия

Благодаря технологии "непрерывной подачи чернил", которая помогла избавиться от классических картриджей, принтеры нового поколения обеспечивают высокое качество печати при минимальных затратах. Как работает эта технология? Чернила подаются прямо на головку принтера из специальных емкостей-доноров, которые при необходимости легко пополнить. Такая технология надежная и проверенная временем.

Среди основных преимуществ "непрерывной подачи чернил" стоимость печати, отсутствует необходимость часто докупать расходные материалы и высокое качество распечатанных документов: как черно-белых, так и цветных.

Многофункциональное устройство Canon Mega Tank станет незаменимым помощником дома, если вы часто печатаете, хотите сэкономить на картриджах и получить при этом высокое качество печати.