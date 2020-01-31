Какой принтер выбрать для малого бизнеса: реальные истории предпринимателей

Начало своего дела – очень ответственный шаг и нужно быть внимательным к мельчайшим деталям. В частности, большую роль играет выбор техники для будущего офиса.

Мы собрали для вас самые интересные истории малых предпринимателей. Они рассказали, какую технику выбирают для своих офисов и почему.

Начнем с того, что в офисе есть один "помощник", без которого сложно представить офис – принтер. Любая компания – большая или маленькая – печатает огромное количество различных документов. Часто от качества печати зависит и конечный результат работы. Именно об этом сегодня и пойдет речь.

История основателя украинского дизайн агентства

Виктория Файнблат – основательница и владелица бюро дизайна и архитектуры жилых пространств.

Бизнес Виктории постоянно растет, а качество услуг, которые предоставляет компания, приятно удивляет самого требовательного клиента. Через закономерное увеличение ежедневной печати рабочих документов, чертежей и фото визуализаций Виктория обратила внимание на устройства, которые оптимизируют стоимость печати, сохраняя высокое качество любого изображения. Дополнительными требованиями к устройству стали простота использования и дистанционная печать со смартфона.

Мы изготавливаем высококлассный продукт, поэтому у нас высокие требования к печатающей технике, а именно: эффективность, экономичность, надежность, скорость печати, качество и простота в использовании и обслуживании,

– отметила предпринимательница.

Качественный принтер – незаменимый помощник и дома, и, тем более, в офисе. За 15 лет работы в компании команда Виктории использовала различные бренды принтеров, однако они остановили свой выбор на продукции Canon. В частности, предпринимательница использует принтер Mega Tank PixmaG 6040.

Мне нравится то, что заправка быстрая и удобная, и одной заправки хватает на долго. Черные пигментные чернила прекрасно печатают мелкие пометки на чертежах. Кроме того, мы используем фотопечать и качество фото радует не только нас, но и наших клиентов. Даже если я нахожусь не на рабочем месте, у меня есть возможность использовать устройство с помощью Wi-Fi,

– подчеркнула Виктория.

Mega Tank PixmaG 6040 идеально выполняет все поставленные задачи. Качество распечаток устраивает требовательных клиентов, а стоимость позволяет значительно оптимизировать расходы учитывая большое количество печати ежемесячно.

Преимущества линейки Canon PIXMA G

Принтеры Canon PIXMA G идеально подходят для использования в малом бизнесе.

Во-первых, существует большой модельный ряд, позволяющий подобрать устройство под необходимые задачи.

Во-вторых, есть устройства, которые отлично подойдут как для индивидуального использования, так и для небольших офисов. Причем можно выбрать принтеры PIXMA G, которые легко интегрируются в рабочую сеть офиса как по беспроводному подключению, так и с помощью Ethernet кабеля.

Используя PIXMA G нет необходимости держать отдельных сотрудников для обслуживания принтеров. Все процессы, связанные с заправкой, пополнением бумаги простые и понятные любому пользователю.

Отдельный разговор – это себестоимость печати. На данный момент принтеры с СНПЧ PIXMA G – наиболее экономичные по сравнению с устройствами, использующими другие технологии печати.

Не менее важный фактор в выборе устройств для бизнеса – их надежность. Принтеры данной серии рассчитаны на большие объемы печати, поэтому имеют большой ресурс печатающей головки и гарантию производителя. Причем головки переменные и их можно в любой момент заменить самостоятельно без привлечения специалистов – это значительно экономит средства. Однако, мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно, если вы все-таки можете обратиться к специалистам. Лучше, если заменой головки займется квалифицированный человек.

В линейке устройств Canon с СНПЧ есть принтеры, которые предлагают решения, наиболее часто востребованные в бизнесе. В частности, это дополнительные лотки для бумаги, которые позволяют не только увеличить емкость бумаги в принтере, но использовать разный формат и тип бумаги одновременно.

Также до бизнес функционала можно отнести:

наличие факса (заметим, наличие факса в конкретной модели следует уточнять на сайте производителя);

устройства автоматической подачи документов при копировании (эта функция доступна для моделей со встроенным сканером)

возможность автоматической двусторонней печати;

поддержка печати, сканирования и копирования со смартфонов;

программное обеспечение для администрирования печати в рабочей сети.

В частности, свой выбор в пользу Canon PIXMA G сделали не только украинские предприниматели. Об истории успеха европейских бизнесменов, стоимости обслуживания принтеров и о технологиях печати мы расскажем в следующих материалах.