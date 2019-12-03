Как распечатать качественные фото дома: полезные советы

Казалось бы, проявление пленки и печать фото уже давно отошли в вечность с появлением цифровых фотоаппаратов. Однако, как иногда приятно держать в руках фотографию и погружаться в воспоминания, связанные с ней.

Для того, чтобы получить качественные снимки, не нужно искать фотостудии и платить бешеные деньги за печать фото. Достаточно иметь дома хороший принтер и знать несколько секретов, как распечатать качественные снимки в домашних условиях.

Правила печати качественных фото дома

Начнем с простых правил печати фотографий дома. Чтобы снимки получились качественными и были тяжело отличимы от тех, которые печатают в профессиональных фотостудиях нужно:

Сохранять свои снимки в формате .tiff , хотя это и увеличит "вес" файла. Делать это, скорее всего, вы будете вручную, так как в большинстве фотоаппаратов формат .jpeg стоит по умолчанию. А он при сжатии файла сильно ухудшает качество изображения.

, хотя это и увеличит "вес" файла. Делать это, скорее всего, вы будете вручную, так как в большинстве фотоаппаратов формат .jpeg стоит по умолчанию. А он при сжатии файла сильно ухудшает качество изображения. Делать свои фотографии в высоком разрешении – для печати желательно использовать разрешение не ниже 300 dpi (это касается печати формата 10х15, другие требуют более высокой разрешающей способности).

– для печати желательно использовать разрешение не ниже 300 dpi (это касается печати формата 10х15, другие требуют более высокой разрешающей способности). Очень важная деталь – это фотобумага . Обязательно обратите внимание на то, какую бумагу рекомендует использовать производитель принтера. Перед печатью выберите тип бумаги, то есть в настройках принтера нужно выбрать тот тип, который вы загрузили в лоток.

. Обязательно обратите внимание на то, какую бумагу рекомендует использовать производитель принтера. Перед печатью выберите тип бумаги, то есть в настройках принтера нужно выбрать тот тип, который вы загрузили в лоток. Не экономить на бумаге, покупая дешевый продукт непонятного производителя. Покупать фотобумагу нужно только лучшего качества. Тогда вы получите фотографию, которую трудно будет отличить от такой же, отпечатанной в лаборатории или студии.

Не бойтесь экспериментировать – попробуйте печатать на разной бумаге. Ведь визуальный эффект от глянца и матовой бумаги может быть диаметрально разными.

Выбор принтера для печати фотографий дома

Хорошо себя зарекомендовали на рынке принтеры от компании Canon. Кроме, качественной печати обычного черно-белого текста, устройство обеспечивает качественную печать фотографий.

Кроме того, в принтерах Canon есть специальная технология – ChromaLife 100+. Инженеры компании сумели выйти на оптимальное сочетание качества фирменной бумаги, чернил и уникальной печатающей головки, выполненной по технологии FINE и с крайне небольшим диаметром сопел – 0,009 миллиметра.

Такое решение позволяет получить максимально качественную печать, в том числе, мелких деталей. Такая фотография будет яркой и насыщенной. Кстати, цифра "100" в названии – это "сто лет". При условии хранения в сухом прохладном месте в фотоальбоме, такие фото сохранят свой цвет и высокое качество больше сотни лет.

Более того принтеры Canon смогут напечатать 2 000 цветных фото высокого качества. Такая цифра действительно поражает, ведь, напомним, все это вы можете сделать прямо у себя дома.

Пересыхания чернил и как это предотвратить

Если вы еще волнуетесь о том, что если часто не использовать свой принтер, в нем банально засохнут чернила, то советуем вам забыть об этих міслях. Ведь на рынке уже существует немало принтеров с СНПЧ, а компания Canon считается одним из передовых производителей таких устройств.

Если вы будете использовать оригинальную бумагу и чернила при печати фото, никаких проблем не будет. Снимок, напечатанный с помощью оригинальных расходных материалов, уже при печати выходит абсолютно сухим.

Поэтому, если вы хотите получить качественные снимки в домашних условиях – принтеры Canon это точно то, что вам нужно. Благодаря качественным материалам, передовым технологиям и высокой надежности устройства этой компании оставят только положительные впечатления после их использования.