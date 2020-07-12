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Не внешность: парни рассказали, что им на самом деле нравится в девушках
11 июля , 17:16 Не внешность: парни рассказали, что им на самом деле нравится в девушках
Марія Бондар
Как воспитать подростка счастливым: практические советы родителям
9 июля , 11:22 Как воспитать подростка счастливым: практические советы родителям
Марія Бондар
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Женщина взяла на воспитание брата ранее усыновленных ею детей: трогательная история
12:24, сегодня Женщина взяла на воспитание брата ранее усыновленных ею детей: трогательная история
Как подготовиться к тому, что вы скоро станете папой: полезные советы
16:18, 10 июля Как подготовиться к тому, что вы скоро станете папой: полезные советы
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Какой будет типичная семья в 2050 году: неожиданные прогнозы ученых
12:32, 10 июля Какой будет типичная семья в 2050 году: неожиданные прогнозы ученых
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