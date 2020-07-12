Все отношения имеют положительные и негативные моменты: от романтики и влюбленности до ссор или даже разочарований. А страсть в начале отношений постепенно перерастает в нечто большее. Однако есть люди, которые не позволяют своим отношениям перейти в нечто большее, а другие – наоборот, привязываются к партнеру так сильно, что ради него готовы на все.

Но это уже нездоровая зависимость, которая только испортит ваши отношения. Так считает ведущий Нового канала Олег Кензов, который и назвал признаки любовной зависимости.

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Как заметить нездоровую зависимость от отношений у людей

Короткие отношения

Люди, которые имеют нездоровую зависимость, постоянно заводят романы. Но они не могут долго продержаться с одним партнером, поэтому часто расходятся и ищут новую любовь. Не стоит думать, что в отношениях с вами они изменятся.

Не терпят одиночества

К тому же, эти люди не любят одиночество и не могут долго быть в одиночестве. Закончив одни отношения, они быстро пытаются перейти в новую влюбленность. Ведь одиночество для них невыносимо.

Ищут идеальную половинку

Порой короткие романы люди оправдывают тем, что они просто еще не нашли своего человека и пытаются это сделать. Поэтому новые отношения для них – это попытка найти "того самого" или "ту самую", кто сможет сделать из их жизни "фейерверк".



Человек не может найти свою вторую половинку / Фото Особлива

Выбирают недоступных партнеров

Иногда люди, которые имеют нездоровую зависимость, бессознательно пытаются построить "провальные" отношения. Они специально выбирают недоступных партнеров, например, состоящих в браке, чтобы потом закончить эти отношения.

Боятся расставания

Есть также категория людей, которые, наоборот, слишком прикипают к партнеру. Они боятся быть брошенными и всячески пытаются привязать к себе вторую половинку. Ради любви они готовы даже отказаться от друзей, своих увлечений, интересов или желаний.