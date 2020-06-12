Подросткам легко попасть в токсические отношения, будь то любовь или дружба, ведь они более уязвимы к социальным установкам. Эксперты считают главными признаками нездоровых отношений – снижение самооценки ребенка, постоянное чувство вины и эмоциональное истощение.

Психолог и тренер Ольга Авраменко рассказала изданию Освитория, как родителям заметить, что подросток попал в токсичные отношения, и как помочь выйти из них.

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Что делает людей уязвимыми к токсичным отношениям

Психолог отметила, что в нездоровые отношения может попасть любой, независимо от возраста, пола или жизненного опыта. Люди уязвимы к этому из-за двух факторов: социальные установки и модель поведения родителей.

К примеру, если мальчик дернул девочку за косичку или ударил книгой, то взрослые считают это ухаживанием и говорят: ты просто ему нравишься, он так проявляет свое внимание. Таким образом, они успокаивают ребенка и дают понять, что проявление чувств через физическую силу является нормальным.



Мальчик дергает за косичку / Фото Planeta

"Это начало формирования очень деструктивной установки, которая позже может привести к оправданию "бьет значит любит". Однако в действительности ребенку нужно объяснить, что проявлять внимание можно по-разному, но ухаживания и забота должны исключать любое насилие", – говорит Ольга Авраменко.

Кроме того, на ребенка влияет модель поведения родителей. Если в семье чувства проявляются через гиперопеку, это создает ощущение беспомощности и беззащитности. Это может привести к попаданию в токсичные отношения в дальнейшем.

Как объяснить ребенку, что такое нездоровые отношения

Нельзя просто сказать, что "есть такая опасность как токсичные отношения". Здесь нужна открытая коммуникация, и самое важное – говорить с подростками о чувствах.

"К примеру, мама или папа могут осторожно сказать: "Знаешь, я могу ошибаться, но мне кажется, что твой парень немного токсичен. Как ты себя чувствуешь, когда он звонит тебе по тысяче раз в день? Что ты об этом думаешь?" – советует психолог.

Ведь человек, попавший в токсичные отношения, видит реальность через узенькую щель, которую позволяет партнер.

Признаки, что подросток попал в токсичные отношения

Внезапная закрытость ребенка

Если раньше ваш ребенок с удовольствием делился своими делами и подробностями этих отношений, но вдруг начал скрывать все, закрываться или проявлять агрессию, когда родители спрашивают об этих отношениях, то это знак для родителей, что-то пошло не так.



Поговорите с ребенком, если видите, что он закрывается / Фото Мое Здоровье

Конечно, между ними происходит или конфликт, или переосмысление ценностей, но не стоит исключать и возможность токсичных отношений.

Слишком много личного общения по телефону или соцсетях

В начале отношений нормальным является этап увлечения: когда подросткам хочется как можно больше времени проводить вместе, когда они бегут ответить на каждый звонок того человека. Но это обычно продолжается первый месяц-два. И если такой период затянулся дольше, то это уже тревожно.

Когда семья ужинает вместе, а подросток срывается на ноги, чтобы ответить на звонок именно того парня или друга даже тогда, когда это неудобно и не является срочным, родителям следует обратить на это внимание,

– говорит Елена Авраменко.

Часто в такой ситуации, когда родители попытаются об этом поговорить с ребенком, подростки могут выбрасывать агрессию в вашу сторону. Эксперты утверждают, что в токсичных отношениях жертва склонна оправдывать обидчика: на все есть свои причины, любому насилию с его стороны находится логическое объяснение.

Что делать родителям

Психолог советует набраться терпения, ведь выброс агрессии от подростка будет, даже если родители искренне хотят помочь. "В токсичных отношениях человек теряет уверенность в себе – ему кажется, что все на него нападают, а он должен от всех защищаться. Поэтому родителям не надо требовать разрешения ситуации сразу. К разговору о токсичных отношениях надо подходить постепенно и осторожно", – добавляет Авраменко .

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Так, начать стоит с общих вопросов: "Я вижу, ты немного истощена последнее время, я немного переживаю. Могу ли я чем-то помочь?". Если ребенок идет на контакт, то каждый раз можно ставить точные вопросы.

Важно говорить о том, что вы чувствуете сейчас, что беспокоитесь, и предлагать помощь – любую. Если подросток согласится принять помощь, родители должны действительно сделать то, что он просит.



Поддерживайте ребенка, когда ему это нужно / Фото Pinterest

Часто дети не рассказывают родителям о своих делах и проблемах, потому что боятся осуждения. Поэтому родителям надо научиться не оценивать поступки своего ребенка. "Если вы действительно хотите, чтобы подросток вам доверял и открывался, подчеркните, что вы готовы и умеете слушать без осуждения, принимаете то, что все ошибаются, и каждый может выкинуть глупость, особенно в 16 лет", – добавляет психолог.

И помните: человек, попавший в токсичные отношения, живет в искривленной реальности, где в центре всего стоит абьюзер и его потребности. Поэтому чтобы ребенок вышел из этого заколдованного круга, родителям следует поставить в центр внимания именно его потребности.