Вхождение ребенка в новую семью всегда является стрессом, а особенно он масштабный, если ребенок долгое время воспитывался в интернате и не имеет представления о модели семьи.

Поэтому журналисты 24 канала вместе с Благотворительным фондом "Родные" выяснили, как проходит адаптация ребенка и чем ему могут помочь родители-усыновители.

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По словам психолога фонда "Родные", воспитание детей не является профессией усыновителей, это является сутью их жизни.

"Оно имеет целью обеспечить адаптацию ребенка в социальной среде, максимально нейтрализовать приобретенный им негативный опыт, компенсировать недостатки физического и психического развития, которые были приобретены в условиях асоциального окружения", – добавила она.

Так, адаптация ребенка начинается с опыта приспособления к семье, к чужой системе, людям и правилам. И если этот опыт является удачным, то малыш может перенести его на более широкие круги – детский сад, школу, кружки, неформальное общение со сверстниками и другие.

Поэтому первоочередной задачей родителей-усыновителей является пробудить "чувство семьи" у усыновленного ребенка. Научить ребенка теории, что такое семья, семейные отношения и прочее.

Как происходит адаптация усыновленного ребенка к семье

Когда ребенок попадает в семью, он сразу чувствует отношение к себе со стороны окружающих, и сам вынужден вступать в привычные семейные отношения. И это происходит постепенно. Срок адаптации ребенка зависит от наличия эмоционального контакта с родителями-усыновителями, уровня доверия и открытости отношений в семье.



Ребенок сначала может чувствовать себя тревожно в новой семье / Фото Vseosvita

Обычно период адаптации длится несколько недель. Психолог Благотворительного фонда "Родные" выделила несколько этапов привыкания ребенка к новой семье:

"Медовый месяц"

Он длится от полугода до года – это период, когда ребенок хочет понравиться взрослым, требует много внимания, физического контакта, много помогает, много раз спрашивает одно и тоже.

"Озорной период"

Когда ребенок. поняв, что его взяли навсегда, испытывает любовь и терпение родителей.

"Настоящий ребенок"

Когда ребенок чувствует, что родителям можно доверять. В этот момент он становится более спокойным.

Как родители могут помочь ребенку адаптироваться

Не существует однозначных правил вхождения ребенка в новую семью. В каждом конкретном случае все зависит от личности родителей-усыновителей и ребенка.

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Однако семейные процедуры, правила и границы могут помочь детям из интерната чувствовать себя в безопасности, а чувство безопасности может помочь детям приспособиться к новой ситуации.

В общем стоит обратить внимание на преодоление недоверия, разрушение эмоционального барьера между новой микросредой и ребенком. Сначала малыш будет наблюдать за всем, изучать жизненное пространство, чтобы определить, насколько оно безопасно для него, изучать систему наказаний, усваивать правила сожительства и поведения с другими членами семьи.



Усыновленный ребенок в новой семье / Фото psychologos

Также важным является формирование у ребенка объективной самооценки и создание таких условий, при которых есть возможность почувствовать, что взрослые принимают его таким, какой он есть, его неповторимость и своеобразность, его ошибки и тяжелый жизненный опыт.

Процесс адаптации детей, которые длительное время находились в критических, негативных условиях или испытали сильный психологический стресс, является долговременным и сложным.

Почему ребенку сложно "войти" в новую семью

Психолог отмечает, что усыновителям необходимо быть готовыми к негативным проявлениям в поведении детей – агрессивности (разрушительная активность, жестокость, злость, грубость, неуправляемость), кражам, лжи, лени, нежеланию учиться, неряшливости, постоянному ощущению голода, что является следствием предыдущей жизни.

Компенсировать негативное поведение усыновленных детей нужно развитием их нравственных качеств, исходя из собственного опыта, советов педагогов и психологов. Агрессивность постепенно уменьшится благодаря домашнему уюту, ласковому и дружелюбному отношению.

К тому же, усыновленные дети в период адаптации могут проявлять тревожное поведение, поскольку они:

обвиняют себя в отстранении от родителей;

хотят вернуться к своим родителям, даже в случаях злоупотреблений;

чувствуют себя нежеланными или брошенными;

чувствуют себя недовольными относительно изменений или имеют неоднозначные чувства в

отношении своих родителей-усыновителей;

чувствуют себя неуверенными в своем будущем.

Кроме того, по словам Кристины Ясинской, нельзя забывать, что ребенок приходит с определенными проблемами, решение которых требует постоянного внимания и понимания со стороны родителей-усыновителей.



Ребенок требует внимания от новых родителей / Фото chandalcontacones

Поэтому на начальном этапе знакомства с ребенком родители должны позаботиться о том, чтобы получить максимально правдивую информацию о здоровье ребенка.

Еще одна из проблем – это педагогическая запущенность или задержка в развитии, причиной чего преимущественно является недостаточное внимание, в свое время, со стороны биологических родителей.

Могут наблюдаться отставание в развитии речи, отсутствие самостоятельности, отклонения в развитии интеллекта, расстройства внимания. И исправить такие нарушения не удастся за короткое время.

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Поэтому не стоит в первые дни пребывания ребенка в семье концентрировать внимание на том, что он должен уметь в соответствии с возрастом. Лучше на первых порах заниматься с ним теми делами, которые ему хорошо удаются и которые он любит.

Чтобы помочь детям чувствовать себя в безопасности и защищенности, родители могут:

обустроить спальню и места для детских вещей

отрабатывать регулярные ежедневные процедуры: пробуждение, учеба в школе, выполнение домашних заданий или внешкольных занятий, подготовка ко сну

поощрять хорошее поведение ребенка, устанавливая справедливые правила и границы

давать детям много объятий, похвал и поощрений, когда они хорошо себя ведут.

Справка. В целом в Украине около 6 тысяч детей ждут свою семью. После каждой программы Благотворительный фонд "Родные" будет рассказывать о детях, которые есть в списке тех, кто подлежит усыновлению.



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