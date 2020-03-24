Прощайте и говорите, что цените: 7 самых трудных правил отношений

Любовь – это основа хороших отношений, которые должны строиться в первую очередь на доверии и уважении. Кроме того, влюбленные должны уметь прощать и ценить тех, кто рядом, работать над отношениями, а еще понимать, что все получают то, что отдают.

Издательство Coma опубликовало основные правила взаимоотношений между людьми.

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В отношениях вы получаете то же, что отдаете

В ответ на свои капризы, обвинения и оскорбления, вы не получите улыбки, объятия или признания в любви. Если вы хотите понимания, постарайтесь понять сами. Давайте любимому человеку поддержку и тепло, и он будет отдавать вам то же самое.

Не надо бороться за место в жизни человека

Никогда не пытайтесь отвоевать для себя пространство в жизни другого человека. Ведь вы не можете знать наверняка, нужно ли ему это. Если вам не дают места в жизни, то и не появляйтесь в нем, ибо это значит, что такому человеку хорошо без вас.

Все люди меняются и это нормально

Потребности, мысли и даже убеждения людей со временем меняются. Поэтому, если кто-то говорит, что вы изменились, не расстраивайтесь и не ищите в себе недостатки. Возможно, эти перемены наоборот пошли вам на пользу.



Цените любимого человека / Фото Unsplash

Зато вы не можете изменить другого человека, человек способен изменить лишь сам себя. Поэтому вы должны научиться воспринимать близких и дорогих вам людей такими, какие они есть.

Над отношениями необходимо работать

Отношения не строятся сами по себе, они требуют активного участия обоих партнеров. Искренность, взаимность и уважение – это те основы, без которых любые отношения рухнут.

Нужно уметь прощать

Многие считают, что прощение – это признак слабости. Но это не так, на самом деле слова "я прощаю тебя" означают – "я не позволю прошлому портить свое будущее и настоящее, поэтому прощаю тебя и отпускаю все обиды".

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Споры – это пустая трата времени

Чем меньше времени вы тратите на ссоры с людьми, которые вас раздражают, тем больше времени у вас остается на общение с людьми, которых вы любите. Если же спор произошел между вами и близким человеком, держите себя в руках. Не давайте гневу овладеть вами. Ведь иногда крепкие отношения может разрушить одно неосторожное слово.

Цените людей, которые рядом

Не забывайте говорить близким людям о том, как они дороги вам. Уделяйте им внимание. Возможно, ваши отношения когда-либо закончатся, но даже если что-то не длится вечно, это не значит, что не стоит тратить на это времени.