Прошла любовь: признаки, что ваши отношения изжили себя

Многие пары расстаются, когда проходит окрыленное чувство безграничной любви и страсти. Кроме того, есть еще некоторые мелочи, которые сигнализируют партнерам о том, что любовь прошла, хотя в эти моменты все упорно пытаются их не замечать, боясь менять свою жизнь. Как же понять, что любовь действительно прошла?

Как рассказал в комментариях журналистам 24 канала кандидат психологический наук Виктор Ус, любовь – это индивидуальное чувство, поэтому каждый случай "начала" и "завершения" уникален.

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"Мы любим не конкретного человека, на самом деле мы любим только свои чувства, возникающие у нас как реакция на действия, поступки или слова этого человека. А поскольку нормальная реакция человеческой психики – адаптация, то, со временем, эти чувства теряют свою "яркость" и мы, соответственно, теряем интерес к этим чувствам", – считает Виктор Ус.

По его словам, по своей природе, люди любят только свое удовольствие. Однако, как отмечал Ницше, "каждое удовольствие стремится быть вечным". Именно поэтому, людям кажется, что это любовь на всю жизнь, что они нашли свою "половинку".

Влюбленная пара / Фото УП. Жизнь

Наиболее общие признаки того, что любовь прошла

Отсутствие противоречий между партнерами

Если партнеры не стремятся что-то улучшить или исправить в своих отношениях, то это признак нарастания безразличия, потери интереса к партнеру.

Отсутствие общих активностей, "сепаратизация" партнеров

Любовь, как удовольствие, должна приносить не только эмоционально-чувственные результаты, но и физические/материальные. Если партнеры не осуществляют совместной продуктивной деятельности (хобби, досуг), каждый занимается только своими индивидуальными видами деятельности, то то это является признаком того, что пара не является психологическим "Мы", а разделилась на два отдельных – "Я" и "Ты" .

Также некоторые психологи уверены, что признаками отношений, которые изжили себя, является и то, как пара пытаетесь выглядеть идеальной. Некоторым партнерам привычно "пускать пыль" в глаза окружающим, но рано или поздно это все равно закончится.

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Также среди явных признаков – постоянные ссоры. Чаще всего в этих спорах один или оба партнера проявляют пассивную агрессию, используя каждую мелочь, чтобы оскорбить друг друга.

Как можно отношениям дать "новую жизнь"

"Психологический рост, новые психологические качества обеспечат "новизну" чувств, яркость эмоций. Так, партнеры будут видеть перед собой новую, успешную, растущую личность, и заново влюбляться друг в друга", – считает Виктор Ус.

Кроме того, можно ввести семейные ритуалы или традиции. К примеру, совместные пробежки, совместная утренняя гимнастика, семейные обеды тоже привнесут необходимую "новизну" в ваши будни и придаст ощущение психологического единства.