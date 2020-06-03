На период пандемии коронавируса родители хотят уберечь своих детей от болезни, поэтому стараются максимально их обезопасить. Часто у детей могут появляться страхи в связи с карантином.

О плюсах и минусах карантина для детей в эфире программы "Ранок" на 24 канале рассказала детский психолог Дария Саливанова.

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Эмоции ребенка

По ее словам, с ребенком стоит разговаривать об эмоциях и проводить так называемую образовательную политику о том, что чувства бывают разными и ребенку нормально их показывать. Это один из путей, чтобы подтолкнуть ребенка и проявлять как можно меньше психологического насилия.

Когда вы позволяете ребенку быть не согласным с вами, но все равно он может чувствовать злость, обиду, раздражение это вызывает меньшее сопротивление, чем когда вы запрещаете ребенку испытывать эмоции,

– отметила Саливанова.

Однако, как отметила психолог, сейчас есть определенное излишество относительно слишком демократического отношения к детям и тенденциям всегда обо всем договариваться. Но в семье должна быть иерархия. У детей должно быть сформировано понимание: когда родители говорят, их стоит слушать, потому что они – главнее.



Позволяйте детям испытывать эмоции / Фото Unsplash

"Это все равно должно содержать свободу выбора ребенка в тех вопросах, где это не принципиально. Но иерархичность должна быть, чтобы ребенок нормально существовал", – пояснила Саливанова.

Как говорить о карантине

Родители делают максимально необходимые вещи, отталкиваясь от того, что у них есть на этот момент в арсенале. Они боятся, что ребенок может заразиться, поэтому объясняют более эмоционально, чем того требует ситуация, считает эксперт.

Чем меньше ребенок, тем больше нужно использовать наглядный пример на практике, потому что обратное мышление у ребенка еще не сформировалась. Это можно делать через игру и моделирование определенных ситуаций,

– подчеркнула Саливанова.

Психолог отметила, чтобы объяснить детям, что на улице стало безопаснее надо использовать арттерапию и визуализировать страх ребенка. Например, рисовать микробов, параллельно обсуждать, что сейчас ситуация с пандемией изменилась.

Подробнее о детях и карантине смотрите в видео 24 канала: