Психолог назвал два качества, за которые мужчины любят женщин

Для большинства мужчин определенные черты характера женщины по важности превосходят внешнюю красоту. Прежде всего, эксперты считают, что мужчины ценят в любимой ее поддержку и заботу.

"В случае влюбленности мужчина смотрит на попу женщины, а когда любит – в глаза. В идеале должно быть и то, и другое", – пишет психолог Александр Шахов в своем инстаграме. Поэтому он назвал качества, за которые мужчины любят своих избранниц.

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Ласковость и забота

Мужчине очень важно, чтобы его вторая половинка была ласковой, заботливой и терпеливой. Ведь еще с детства они привыкают к материнскому теплу, поэтому в браке хотят это ощущение сохранить.

"Ласковость – это черта характера, и развивается она как и привычка: сначала сложно дается, потом уже не замечаешь, как это становится твоей второй натурой", – подчеркивает психолог.



Мужчины любят женщин, которые о них заботятся / Фото Ukr.media

Шахов считает ласковость особым состояние гармонии, покоя. "Ласковым женщинам подчиняются самые грубые хулиганы. Такие женщины останавливали войны своим мягким укорительным взглядом. Мужчины и отдадут все, чтобы иметь рядом ласковую жену", – добавляет он.

Понимание

Психолог уверяет, что все люди любят тех, кто их понимает, ведь это создает эмоциональную близость. Шахов считает, что женщинам нужно искренне интересоваться партнером, и тогда он ее будет любить.

"Человек испытывает растущую симпатию к тому, кто хочет его поближе узнать, искренне интересуется его эмоциями, мыслями. В какой-то момент симпатия перерастает в глубокое чувство – любовь", – считает эксперт.

Что нужно, чтобы понимать мужчину? Прежде всего, нужно понимать психологию мужчины и по-настоящему интересоваться тем, что творится в душе другого человека. Критерий, как хорошо вы понимаете своего партнера, простой – ваши отношения являются открытыми и доверительными.