Немало молодых людей ищут себе для отношений успешных, богатых и привлекательных партнеров, такого себе экстракласса. Знаменитая психолог Наталья Холоденко рассказала, почему это стремление и является главной проблемой отношений.

Своими мыслями и советами Наталья Холоденко поделилась на инстаграм-странице, за которой следят более 400 тысяч человек.

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Каких партнеров ищут современные мужчины и женщины

По словам психолога, мужчины ищут жену-красавицу, которая "не выносит" мозг, всегда готова к интиму, хорошая хозяйка и любящая мама. К тому же, она должна быть реализованной и еще и находить время на работу. Зато муж будет с легкостью ездить на рыбалку с друзьями и находиться в творческом поиске. А вот женщины ищут красивого, доброго, умного и богатого избранника. Однако часто это 4 разных человека.

В конце концов, чрезмерные ожидания и реальность у таких партнеров не сходятся и они или терпят друг друга годами, или же расстаются врагами. И решение в этой ситуации есть, убеждена Наталья Холоденко. И оно очень простое для реализации.

Как решить проблему

Наталья Холоденко обратила внимание на то, что каждый человек сам не соответствует своим же ожиданиям.

Если вы мечтали о богаче, но так его и не встретили, или полюбили другого, значит этот союз был возможен лишь в вашей голове. То есть не все озвученные желания были принципиальными, а вот тот, кого вы выбрали, соответствовал вашим представлениям о себе,

– подчеркнула она.

Кроме этого, Наталья Холоденко обратила внимание на типичную ошибку мужчин. Стремясь к идеальной женщине, они должны быть готовыми к тратам на косметолога, спортзал, няню, домработницу и обязательно психолога.

"Мы слишком много знаем про каких-то других людей с какими-то идеальными отношениями. Но мы близко с ними не знакомы. Поэтому выбирать нужно базовые ценности на данный момент жизни, а остальное добирать в новых знакомствах (и здесь речь не об измене). Самоопределение, трезвый взгляд на происходящее, и то, как это можно улучшить", – добавила Наталья Холоденко.