Психолог назвал важные признаки в отношениях, которые приводят к разводу

Некоторые люди переоценивают брак, полагая, что он будет длиться вечно. Многие проблемы или определенные ситуации могут стать причиной развода. Психолог провел исследование и обнародовал явные признаки, которые могут привести к разрыву брака.

В 2015 году психолог Джон Готман раскрыл свои выводы в интервью, пишет издание Yourtango.

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Он заверил супружеские пары, что они должны волноваться, если делают такие вещи в браке: имеют негатив или не могут решить конфликты.

Негатив в отношениях

Так, сосредоточенность только на негативе может вызвать большие неприятности для супружеских пар.

"Ранний развод предполагается партнерами, которые застряли в негативном цикле и не в состоянии вощобновить отношения. Этот негатив становится всеобъемлющим, быстро ухудшается близость и дружба – партнеры становятся противниками вместо друзей", – подчеркнул Готман.



Негатив в супружеской паре / Фото dyvensvit

Поэтому, как только вы начнете ассоциировать своего мужа/жену с более негативными чувствами, чем позитивными, стоит начать беспокоиться. Ваша вторая половинка должна быть вашим партнером, любовником и другом, а негатив может бесповоротно разорвать эти связи.

Готман говорит, что брак, который имеет негатив, никогда не продлится долго. Обычно, это закончится разводом через несколько лет после бракосочетания.

Пассивность в отношениях

Если вы никогда не решаете свои конфликты честно и всегда соглашаетесь с партнером, развод тоже вероятен.

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Вы можете подумать, что хороший способ решить ссору – это просто согласиться с партнером, но это на самом деле очень вредно. Это будет длиться годами и в конце концов приведет к разводу.

Готман заявил: "Если пара "выходит" из конфликта, не высказав свое мнение, а просто согласившись с партнером, то такие люди со временем поймут, что их жизнь очень пуста. Они добры к своим вторым половинкам, но не могут откровенно разговаривать и дискутировать. Мы называем такие пары враждебными".



Высказывайте свое мнение в отношениях / Фото Pinterest

Брак этих людей может длиться примерно 16 лет, но он все равно заканчивается разводом, когда родители имеют детей-подростков.

Итак, основной совет Готмана для супружеских пар: не будьте пассивными, говорите друг с другом, пока вы не найдете надлежащего решения, которое устроит обоих. К тому же, общение является чрезвычайно важным во всех отношениях.