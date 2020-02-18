Психологи назвали самые частые причины ссор у молодоженов

Американские психологи смогли выделить основные темы, которые вызывают ссоры у людей, которые недавно вступили в брак. Выяснилось, что самая частая причина ссор среди молодоженов – обвинение в недостатке внимания от второй половинки.

В целом, опрос позволил ученым выделить шесть тем споров. "Понимание главных причин разногласий в отношениях поможет парам устранить противоречия, предупредив возможные конфликтные ситуации", – отметила исследовательница Гильерме Лопес.

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Как проходило исследование? Для начала ученые предложили студентам назвать темы, которые, по их мнению, могут вызвать споры и ссоры между молодоженами. Из них отобрали около 80 вариантов. Затем проводились детальные опросы пар, которые должны были выбирать тему, о которой они спорили больше всего в течение последнего года.

Наиболее частые причины ссор. Выяснилось, что самой распространенной среди причин ссор является обвинение в недостатке внимания от второй половинки. Затем шли различные проблемы и недоразумения в сексуальной жизни, семейных и личных финансах, вопросы контроля ( "кто главный"), а также выполнение домашних дел.