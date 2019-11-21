Путешествие с ребенком: как к этому подготовиться и что взять с собой

Очень важными являются путешествия родителей вместе с детьми, ведь так они начинают исследовать мир. Однако такой отдых заставляет супругов быть максимально подготовленными к любым ситуациям. В частности, нужно все спланировать заранее и взять с собой все необходимое для жизни и здоровья ребенка.

В современном мире путешествиями с маленькими детьми никого не удивишь. Но, тем не менее, родители до сих пор имеют разные страхи – например, что делать, если ребенок заболеет, будет кричать в самолете, долго будет привыкать к климату и тому подобное. Как подготовиться к путешествию с ребенком – рассказала эксперт по туризму Юлия Новосад, передает издание The Village.

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Если вы неопытные путешественники, то начните с малого. Сначала можно осмотреть все достопримечательности своего города. Затем расширьте зону поездок в соседние города. Когда почувствуете уверенность, можно отправляться и за границу.

Как родителям подготовиться к путешествию?

Планируйте наперед

Заранее составьте список того, что вы хотите успеть сделать, увидеть, купить. Когда пройдут первые два-три дня на новом месте, вы сможете распределить дела из своего списка равномерно по дням, не оставляя все на конец поездки.

Куда и когда лучше ехать

Выбирайте страну, климат которой не сильно отличается от того, в котором живем мы. Интересно, что с маленьким ребенком можно поехать на море, а с детьми постарше можно реализовать более насыщенный маршрут — с экскурсиями, активными развлечениями и переездами между странами. Важно, чтобы в отелях были оборудованы специальные игровые комнаты, в ресторанах и кафе – детское меню.



Выбирайте комфортные для детей страны

Если есть возможность, то возьмите с собой помощников (мужа, подругу, маму). Путешествовать в компании интереснее, и всякое подспорье пригодится.

Выбирайте не дальние расстояния или перелеты

Заметьте, что длинные перелеты тяжело переносить даже взрослому человеку, не надо подвергать такому стрессу маленького ребенка. Но небольшие перелеты (до 3-х часов) младенцами отлично переносятся. К тому же, малыши большую часть путешествия будут спать.

Что взять с собой

Дорожная аптечка.

Какие лекарства можно взять с собой: защиту от солнца, защиту от насекомых, средства от порезов и синяков, лекарства против простуды и против пищевых отравлений, противоаллергические препараты. А в случае заболевания ребенка следует обязательно обратиться в медицинское учреждение, ведь только врач сможет поставить правильный диагноз и назначить лечение.



Обязательно сложите аптечку

Кроме того, на ребенка лучше оформлять расширенный вид страхования. Можно позвонить в страховую и спросить, есть ли украиноязычные врачи в том городе и курорте, куда вы едете.

Возьмите в дорогу еду для ребенка

Даже если вам лететь всего два часа, еда и напиток для ребенка должны быть с собой всегда. Во-первых, ребенок может проголодаться уже по дороге в аэропорт. Во-вторых, вы можете застрять в очереди или задержаться во время процедуры, или рейс могут задержать или перенести. Отметим, что на пассажиров с детьми не действует запрет на перевозку жидкости и другой еды.

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С собой можно взять крекеры, порезанные на кусочки сухофрукты, батончики из мюсли, печенье. Подумайте о том, что любит ваш малыш, но что вы редко ему даете. Путешествие – именно тот момент, когда можно позволить съесть конфетку или киндер-сюрприз, от одного раза вреда не будет.

Всегда носите с собой телефон, это универсальная волшебная палочка во многих ситуациях.

Другая важная вещь – кошелек с картой и наличными.

Одежда для ребенка

Конечно, берите с запасом подгузников. А что касается детского гардероба, то даже при кратковременном путешествии нужно иметь несколько вариантов детской сменной одежды (ребенок может испачкаться, вспотеть и так далее). Без детских игрушек не обойтись, но возьмите только самые любимые.

Не волнуйтесь, если что-то забудете взять в дорогу. Вы же не на необитаемый остров едете, везде есть магазины.