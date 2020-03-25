Распространенные ошибки в воспитании детей, которые часто делают родители

Нет единого правильного алгоритма действий по воспитанию детей. Даже несмотря на множество различных книг в уходе за малышами и советов старшего поколения, новоиспеченные родители часто делают ошибки в воспитании детей.

Делать все идеально молодые родители не могут, потому что все приходит с опытом. Однако, многих распространенных ошибок можно легко избежать, если знать о них, пишет издание Tochka.net.

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Ошибки родителей в воспитании детей

Взрослый график

Все родители хотят только лучшего для своих детей, поэтому отдают их на всевозможные дополнительные занятия, в секции или к репетиторам. Что в этом плохого, спрашивают взрослые, ведь ребенок плавает, танцует, учится рисовать и играет на скрипке.

Но это не говорит о том, что малышу подходит такой насыщенный график. Это может перерасти в стресс или послужить негативным фактором в дальнейшем развитии. Особенно если сам ребенок не проявляет особого интереса ко всем хобби, которые ему искусственно прививают родители.

Запреты

Да, вы не должны позволять ребенку бесконтрольно смотреть мультфильмы и гулять допоздна. Потому что если вы вечно будете запрещать ему общаться с кем-либо, проявлять индивидуальность и т.п., то не сможете выстроить с ним доверительные отношения. Научитесь взамен конструктивно и аргументировано объяснять ребенку, почему он не должен делать что-то.



Родительские запреты могут плохо влиять на ребенка / Фото Uainfo

Завышенные ожидания

Родители могут иметь золотые медали или грамоты на полочке, но это не говорит о том, что ребенок тоже должен стать вундеркиндом. Важно не только воспитать любовь к знаниям, но и поощрять и развивать ее, обращая внимание на то, что действительно захватывает ребенка.

Давление или принуждение

Когда ребенок постоянно находится под давлением, его характер не может укрепиться, поэтому он вырастает испуганным и "забитым в угол", не может выразить своего мнения. Постарайся позаботиться о благоприятной атмосфере дома и не давить на него.

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Гиперопека

Родители спокойны только в тех случаях, когда с их детьми все хорошо и это факт. Однако, излишнее волнение и переживания за ребенка может негативно сказаться на его самостоятельности. Поэтому, руководствуйтесь здравым смыслом и чаще разговаривайте со своим чадом, чтобы выстроить отношения, в которых он сам будет рассказывать вам о том, что его беспокоит.