Разговорчивые дети лучше учатся в школе: результаты исследования

Исследователи обнаружили, что дети, которые имели лучшие языковые способности в детском возрасте, достигали большей академической успеваемости в школе, используя приобретенные словесные навыки.

Исследование, проведенное учеными Йоркского университета, касалось вопроса, почему дети из состоятельных и хорошо образованных семейных групп лучше учатся в школе, пишет MedicalXpress.

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Ученые исследовали данные почти 700 британских детей. Способности детей в дошкольном учреждении проверялись в четырехгодовалом возрасте и потом их результаты обучения отслеживались в течение всей школы до наступления 16 лет.

Автор исследования, профессор Софи фон Штумм, сказала: "Наши выводы показывают, что обучение детей дома, когда им еще не исполнилось пяти лет, действительно важно для их шансов на дальнейший успех в учебе".



Ребенок читает книгу / Фото Unsplash

Поэтому важно, чтобы дети перед началом школы знакомились с языковыми моделями и учились, например, родители могут читать им рассказы перед сном и привлекать ребенка к разговорам. Тогда малыш был бы более успешным в школе.

Что могут делать родители, чтобы дети лучше учились

Организуйте домашнюю библиотеку и читайте вместе

Мотивированные к обучению дети достигают больших успехов в чтении, чем сверстники из более состоятельных семей, которые не любят читать. Любовь к чтению можно сформировать положительным примером – читайте детям с детства, пусть вокруг будет достаточно книг.

Помогайте с домашними заданиями

Будьте рядом, чтобы объяснить задачи, ответить на вопрос и посмотреть выполненную работу. Но не подсказывайте правильные ответы и не делайте задачи вместо ребенка. Обучение на ошибках – часть развития, которую не стоит отнимать у ребенка.

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Хвалите

Но только за то, что ребенок может изменить, а не за его общие способности. Ведь в таком случае ребенок будет бояться ошибки и разочаровать кого-то. Так же надо быть осторожными с похвалой за слишком легкие достижения или за то, что ребенок любит делать.

Участвуйте в школьной жизни

Некоторые ученики рады видеть родителей в школе или на школьных праздниках. Но наблюдайте за ребенком, чтобы понять, какая именно вовлеченность приемлема для вас обоих. Если ребенку некомфортно ваше присутствие в школе или на внеклассных мероприятиях – обсудите более незаметную роль.