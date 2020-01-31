Разведенный папа вместе с двумя дочками создали милый дом на колесах для путешествий: фото

Папа Шон Эллиотт, который развелся с женой и воспитывал двух дочерей, сначала хотел создать мужской фургон. Однако с помощью девочек ему удалось превратить транспорт в милый и яркий дом на колесах, чтобы путешествовать по миру.

Мужчина взял фургон для того, чтобы создать позитивные воспоминания и больше времени проводить со своими дочками – 10-летней Пейдж и 17-летней Куинн, передает издание The Daily Mall.

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Для этого мужчина купил Mercedes Sprinter еще в 2016 году и решил обновить интерьер внутри машины, чтобы удивить девочек.

"Я хотел, чтобы это было делом, которое мы трое делали вместе. Когда мы начали ремонт, я предсказал, что это будет мужской фургон в темном цвете. Однако у девочек было другое видение", – сказал Шон.

Так, Пейдж решила поставить в фургоне яркий желтый холодильник вместо папиного идеи холодильника из нержавеющей стали, а ее сестра Квинн добавила собственную марку к фургону – яркие светодиодные лампы.

"Я научился отпускать свои заранее задуманные идеи и по-настоящему позволял девочкам управлять проектом", – добавил мужчина. Так, фургон стал удобным, уютным и ярким домом изнутри.

Семья уже проехала более 10 000 миль, путешествовала по многим пляжам и горам Южной Калифорнии, Сан-Валли, Невады и другим. Они надеются в будущем доехать до Колорадо и Техаса и вернуться в горы в штате Юта, где рядом их дом.

Теперь каждые выходные девочки с папой имеют новую поездку. Цель мужчины – познакомить дочерей с природой мира, приключениями и различными образами жизни.