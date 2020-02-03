Развенчиваем мифы: самые распространенные советы о знакомствах, которые стоит игнорировать

Советы относительно знакомств, свиданий или отношений – это как фольклор, передается из поколения и поколения. Однако, есть ли в этих словах правда? Ведь иногда это не просто недейственные советы, но и ужасные, которые сделают все еще хуже.

Издание Medium опубликовало некоторые распространенные советы относительно знакомств, которые вам следует навсегда прекратить слушать, если вы хотите здоровой романтической жизни.

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Если на первом свидании нет искры, то у вас ничего не сложится

Стоит переставать слушать те советы, которые подсказывают, что "искра" на первом свидании необходима для длительных отношений. Ведь знакомство с новым нам человеком требует времени и сначала стоит узнать, что вас интересует, а что нет.

Иногда понадобится даже и третье свидание, чтобы понять, что вам кто-то действительно нравится. Поэтому, если вам приятно и интересно друг с другом, то можете проводить множество свиданий до появления "искры".

Вам нужно вести себя скучно на первом свидании

Этот совет относится к категории игр, а игры не создают здоровых отношений. Если кто-то захочет уйти от вас, потому что вам было весело на свидании, пусть бежит.

Вам должно быть интересно найти кого-нибудь, кто вас заинтересовал, как и вы его. Покажите, что вам нравится компания вашего собеседника.



Не слушайте советов других людей, делайте все по своей воле / Фото Unsplash

Не встречайте кого-то с несовместимым знаком зодиака

Мы не астрологи, но в это действительно не стоит верить. Такой тип советов полностью игнорирует идею природы против воспитания.

То, что делает кого-то замечательным человеком, – это их личность. Она создается благодаря прошлому опыту, отношениям с родителями и способности выражать свои эмоции. И личность человека точно не создается с учетом того, в каком созвездии они родились.

Подождите, пока вы найдете своего единственного/единственную

Печальной является реальность считать, что в этом огромном мире есть только один человек, совместимый с вами в жизни.

Этот вид советов ставит чрезвычайно высокие надежды на романтического партнера. Ведь многие люди могут стать отличными партнерами в ваших отношениях. Вам просто нужно найти того, кто заставит вас чувствовать себя комфортно, быть собой, и с которым вы охотно проводить время и кто вас будет привлекать.

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Измените себя или человека ради счастливых отношений

Это ужасный совет, потому что отношения ориентируются не на то, кто лучше. Поэтому не нужно заставлять кого-то работать на вашу любовь. Отношения – это равноправное партнерство. Вы должны быть любимыми и уважать друг друга, и это должно быть взаимным.

Возраст имеет значение

Поверьте, в любви возраст точно не имеет значения. Важен опыт и характер личности. Как они видят жизнь и ваши отношения. Помните, что имеет значение только прошлое партнера, которое формировало его/ее личность.

Будь лучшим

Заметьте, что лучший вид отношений – это тот, где вы полностью приняты другим человеком. Это включает вашу красоту без макияжа или одежды, определенные реакции и тому подобное.

Красиво одеваться на ужине и рассказывать о счастливых воспоминаниях на первых нескольких свиданиях важно, но не стоит действовать так, кем вы не являетесь.

Ты слишком привередлив в выборе партнера, ведь ты не молодеешь

Если кто-то дает вам этот совет, скажите им, что это некрасиво. Знакомства – это ваш собственный процесс, который происходит по вашим условиям и это не то, с чем нужно спешить.