Сезон отпусков и отдыха продолжается. Дорога до курорта изнурительная как для родителей, так и для детей. Чтобы дети не скучали в машине и получали удовольствие даже от поездки, вам стоит узнать несколько интересных игр.

Тем, семьям с детьми в погоне за новыми впечатлениями и эмоциями приходится преодолевать сотни километров. Такое путешествие легко истощит даже взрослого, а для непоседливых детей может стать настоящим адом. Множество родителей развлекают малышей в машине мультиками или по телефону, однако Освитория предлагает перечень интересных игр, которые займут ваших детей на несколько часов.

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Найди машину

Даже в дороге можно легко развивать внимательность детей. Условия игры вы устанавливаете самостоятельно и решаете, какую машину должны заметить дети. Это может быть грузовик, авто с прицепом, трактор или транспортное средство конкретного цвета. Однако во время игры не избежать ярких эмоций малышей, поэтому готовьтесь к возгласам на заднем сиденье.

Слова-ассоциации

В эту игру может играть вся семья. Один из игроков называет первое слово, а остальные продолжают ряд ассоциаций. Например, самолет – билеты – чемодан – отдых – пляж – море. Эта игра может продолжаться до тех пор, пока вашим малышам не надоест.

Мнимые прятки

Один из игроков загадывает место прятки в квартире, доме или комнате и дает участникам всего одну подсказку. Все остальные будут пытаться отгадать место и таким образом напрягать не только воображение, но и память.

Я иду на пикник и беру с собой…

Один из членов семьи начинает фразу "Я иду на пикник и беру с собой...", добавляя любимую еду или игрушку, без которой не обходится отдых на природе. Все остальные внимательно его слушают и не только придумывают свой предмет, но и повторяют то, что прихватит с собой предыдущий игрок.



Развлечения для детей в машине / Фото из открытых источников

Пока кто-то спал

Если кто-то из семьи уснул в дороге – это прекрасная возможность для еще одной игры. Вместе семья придумывает историю, которая якобы случилась с ними во время путешествия, пока один из них видел сладкие сны. Однако она не должна быть перенасыщена фантастикой и должна звучать правдиво. Тогда команда рассказывает вымышленную историю участнику, который спал. Если он поверил – победа фантазерами.

Что лучше…

Эта игра прекрасно подойдет для развлечений малышей, ведь здесь они могут дать волю всем своим желаниям. Правила очень просты: дети предлагают друг другу два варианта поступков, из которых каждый из них должен выбрать тот, на который решится в реальной жизни. Например, что лучше, разбить любимую вазу мамы или сломать спиннинг папы?