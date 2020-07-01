Американские ученые доказали, что развод семейных пар может повлиять на продолжительность жизни человека. В частности, это может стать причиной преждевременной смерти одного из партнеров.

Опытные исследователи из Университета Аризоны выяснили, что после болезненного и нервного развода многие люди начинают чаще увлекаться вредными привычками, пишет Daily Mall.

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Так, не зависимо от пола и статуса, многие люди после развода начинают курить, употреблять алкогольные напитки и мало двигаться. В результате это негативно сказывается на продолжительности жизни человека.

Согласно исследованиям, у 46% людей после развода были замечены новые вредные привычки, которых не было в браке. По словам ученых, именно это и может стать причиной преждевременной смерти.

Как проходило исследование? Социологи опросили более 13 тысяч человек в возрасте от 50 до 100 лет. Все рассказывали о жизни за последние 16 лет в период с 1992 по 2008 годы. Затем исследователи собрали информацию о смертности этих же людей в период с 2008 по 2014. И выяснилось, что люди, которые прошли через развод, умирали чаще, чем те, кто не создавал семьи.