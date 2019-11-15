Развод приводит к развитию опасной болезни у детей

Исследователи из Великобритании утверждают, что дети, чьи родители разведены, с большей вероятностью склонны к ожирению, чем те, чьи родители остаются вместе.

Ученые из Лондонской школы экономики и политических наук проанализировали данные о 7, 5 тысячах детей, родившихся в период с 2000 по 2002 год, пишет LSE.

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Детей обследовали в возрасте девяти месяцев, трех лет, пяти, семи, одиннадцати лет.

Исследование показало, что увеличение веса особенно заметно у детей, чьи родители разводятся до достижения ими шести лет.

Ученые назвали ряд причин, по которым дети могут набрать вес после развода. Они включают как экономические факторы, так и неэкономические.

В разведенных семьях меньше денег на свежие фрукты и овощи и дополнительные активности. В таких семьях родители уделяют меньше времени на приготовление питательной пищи.

Родители не имеют достаточно времени, чтобы следить за пищевыми привычками детей. Из-за эмоциональных проблем родителей, последние дают им много соленой и жирной пищи.

Исследование также показало, что дети разведенных родителей более склонны к избыточному весу или ожирению в течение 36 месяцев после развода.

Ожирение приводит к нарушению работы иммунных клеток организма и провоцирует развитие разных видов астмы.

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