Реанимация любви: 9 советов, как восстановить утраченные отношения

Не все отношения проходят испытание временем. Иногда встречаются моменты, когда вы почувствуете потребность наконец прекратить их и отпустить вторую половинку. Однако, не стоит бросать усилия и разочаровываться в отношениях и партнере.

Видання Надихаючі поради оприлюднило кілька способів відновити "вмираючі" відносини і знову бути щасливими.

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Як восстановить потерянные отношения

Сделайте перерив, но не прощайтесь

Не розривайте своїх стосунків, покажіть собі оборону в своїй любові з другою, а після кожного бурі завжди буде радуга. Зрештою, вам просто нужен перерив. Повторно возьміть столько часу, сколько вам двоим правильно.

Попитка відтворення майже утраченних відносин може бути емоціонально сложною задачею, іногда це може змінитися на вас навіть фізично. Якщо ви хочете, будьте готові до цього, і коли ви переймете їх, як це можна відновити.

Говоріть про проблеми і будьте честний друг з іншим

Что именно в ваших отношениях пошло не так? Поговорите об этом друг с другом. Общайтесь и будьте честны и правдивы о том, что вы на самом деле чувствуете. Расскажите партнеру о тех моментах, когда ваша вторая половинка нанесла вам вред.



Решайте проблемы и находите компромисс / Фото Unsplash

Задавайте вопросы любимому человеку, которые вас беспокоили все это время. Что спровоцировало это падение страсти? Признайте свои ошибки и поверьте в то, что еще не поздно все исправить.

Вспомните, за что вы любите партнера

Когда вы были самым счастливым человеком в мире, потому что познакомились со своей «душой» – то есть встретили любовь в своей жизни. Вспомните те важные моменты подъема. Даже если ваше сердце наполнено болью, там все еще есть любовь, которую нужно найти.

Учитесь на ошибках

Важно, чтобы вы усвоили урок из всего этого. Вы оба хотите исправить все и заставить боль исчезнуть, но не стоит забывать и просто отпускать недостатки и неурядицы, возникшие в вашей паре. И старайтесь не повторять эти ошибки в будущем.

Кроме того, еще важнее сосредоточиться на хороших моментах. Как этот этап проблем помог вам стать лучше? Как это укрепило ваши отношения и любовь друг к другу?

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Не позволяйте гневу управлять вами

Даже мельчайший намек негатива может разорвать слабую и тонкую струну, которая поддерживает ваши отношения вместе. Например, гнев может мгновенно убить все шансы на решение проблемы. Поэтому избегайте этого.

Подумайте, чтобы провести время отдельно

Когда все действительно так плохо, вы можете попробовать рассмотреть вариант отношений на расстоянии. Иногда это может напомнить вам о вещах, которые вы восприняли как должное. Расстояние также заставит вас осознать, можете ли вы жить без любимого человека.

Не позволяйте другим людям принимать решения за вас

Вы можете просить совета у родных и близких, но вы должны помнить, что окончательное решение должны принимать только вы. Ваши собственные чувства и мысли должны быть основой каждого выбора, который вы делаете.



Принимайте собственное решение / Фото Unsplash

Будьте добры друг с другом

Доброта может сделать многое, особенно если вы пытаетесь восстановить умирающие отношения. Поймите, что вы оба причинили боль, и лучший способ поддержать друг друга – это быть просто добрыми и ласковыми друг с другом. Пусть доброта медленно оздоровит ваши разбитые сердца.

Создавайте лучшие воспоминания вместе

Создайте новые воспоминания, которые будут напоминать про лучшие дни. Путешествуйте вместе, отдохните где-то или просто повеселитесь. Оставьте все, что болит, и попробуйте жить своей жизнью на полную. Делайте какие-то вещи вместе так, будто это ваш последний день на земле.